前新聞主播簡立喆2018年宣布罹乳癌二期，歷經化療8次、放療30次，病情穩定，取下人工血管。昨（16日）簡立喆分享剪短髮的照片，網友發現她整個人變年輕，紛紛留言誇讚。

簡立喆16日在社群發文：「剪頭髮了，我的髮型師只是簡單拉直、利用髮流分線，看起來就整個不一樣，有注意到我脖子和耳朵上的蝴蝶嗎？」照片中，簡立喆剪著韓國妹子流行的空氣瀏海、耳下短髮，五官看起來更精緻，臉也小小的，而她身穿平口大U領的藍格子洋裝，胸前大片的荷葉邊，使雙峰更有份量，一雙修長美腿也一覽無遺，大方展現好身材。

簡立喆近照曝光，被網友稱讚越活越年輕。（圖／FB@簡立喆）

剪了短髮的簡立喆，看起來年輕不少。（圖／FB@簡立喆）

網友發現簡立喆的新造型，完全看不出已45歲，留言盛讚：「怎麼可以越來越年輕啦！好犯規喔」、「這照片誰會去注意頭髮」、「好美的翹腳」、「從你以前的照片到現在，真的是逆齡生長耶！！太強了」，藝人王俐人也誇獎：「美。」

簡立喆曾擔任電視新聞台夜間主播8年，長期日夜顛倒，被封「阿信主播」，外語流利的她，還是圈內著名的雙語主播，訪問過多位國際名人，未料2018年發現胸部有硬塊，經過醫生檢驗，確定罹患乳癌二期，有擴散跡象。為了抗癌，簡立喆接受大大小小的化療、放療，需要配戴假髮，所幸挺過病情，現在已恢復正常生活，簡立喆以自身例子呼籲眾人「健康真的最重要！」