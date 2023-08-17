立法院去年5月三讀通過「國家安全法修正案」，為中共發展組織的刑度拉高為至少7年起跳，竊取國家核心關鍵技術營業秘密，最重可關12年，但國會立法已逾1年，行政院迄今未公布生效；民進黨立委劉世芳表示，站在立法院立場三讀通過法定時間是6個月已經超過，行政院團隊要加油。

民進黨立委洪申翰指出，國安法修訂包含相關不足以因應擔憂國安問題，去年很快速立法院三讀通過，但媒體爆出來經過1年多還沒公布生效，行政部門腳步應該加快，立法院很重視國安滲透的問題，所以真的要請行政部門加快腳步這是國人都非常重視，尤其執政黨重視的議題。

劉世芳說，國安法修正刑度和法則都有提高，但司法機關對於核心關鍵技術如何認定，希望國科會和數位部等單位，趕快訂出施行細則，讓司法檢調機關依法處罰涉及國安刑責的人，站在立法院立場三讀通過法定時間是6個月已經超過，行政院團隊要加油。

洪申翰解釋，確實這個法還沒公佈生效，相關主則部會仍訂定方案，希望相關單位加快腳步，讓這個法公告生效。