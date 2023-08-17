澎湃新聞17日報導，時隔4年，從「世界最高琉璃陶建築」到「天價爛尾樓」的貴州省獨山縣「天下第一水司樓」，再度吸睛。貴州省公共資源交易網9日發布《獨山縣影山鎮淨心谷酒店提升改造專案設計施工總承包（EPC）招標公告》。該項目由獨山縣發改局批准建設，招標人為貴州鑫影文旅投資有限公司（鑫影文旅投資），建設資金要求100％來自非政府投資。

此次招標的淨心谷酒店提升改造專案規畫用地面積4萬0785.19平方米，占地面積7307.99平方米，總建築面積7萬4654.22平方米，合同估算價為1.5億元（人民幣，下同），計畫工期213天。

如今被稱為淨心谷酒店的項目，是4年前引發輿論關注的「天下第一水司樓」。2019年3月，曾任獨山縣委書記職務8年之久的潘志立通報被查，「天下第一水司樓」（淨心谷酒店）也隨之受到大陸全國輿論關注。

同年8月，《中國紀檢監察報》刊文披露，潘志立為了政績，罔顧獨山縣每年財政收入不足10個億的實際，盲目舉債近2億元打造「天下第一水司樓」「世界最高琉璃陶建築」等形象工程、政績工程。其被免職時，獨山縣債務高達400多億元，絕大多數融資成本超過10％。

多家媒體此前報導稱，所謂「天下第一水司樓」的簡介名為水司府堂，位於獨山縣影山鎮淨心谷胭脂河中游河灣處，是淨心谷景區最具標誌性的建築之一，為木質架構榫卯結構。然而，水司樓主體建成後，建前所規畫的會展博覽、酒店住宿等功能未實現，成了「天價爛尾樓」。

澎湃新聞報導，負責招標工作的鑫影文旅投資相關連絡人表示，上述淨心谷酒店提升改造專案招標在按流程進行，「正常順利」。

不久前，獨山縣發改局8月4日於縣政府網站發布消息稱，獨山縣影山鎮淨心谷酒店提升改造項目備案已調整。

與獨山縣發改局去年8月公布的備案資訊相比，該專案建設單位仍為鑫影文旅投資。項目總投資由3.6億元增至3.645381億元，建設地址由「獨山縣影山鎮翁奇村平寨組」改為「獨山縣影山鎮淨心谷景區」，建設規模及內容由「淨心谷酒店建築面積71318.5平方米的裝修改造及廣場附屬設施」改為「項目規畫用地面積4萬0785.19平方米，占地面積7307.99平方米，總建築面積7萬4654.22平方米」，備案證明有效期由2024年7月29日延長至2025年7月31日。

上述負責淨心谷酒店提升改造項目的鑫影文旅投資，是一家註冊資本為2.64億元的有限責任公司。天眼查股權穿透資訊顯示，鑫影文旅投資由獨山縣金融業發展服務中心（獨山縣債務化解中心）全資控股。

從2022年底的財務數據來看，鑫影文旅投資去年淨利潤-5843.046639萬元，資產總計2億0604.215662萬元，負債總計60.902797萬元。

澎湃新聞報導，淨心谷酒店提質改造工程建設專案此前曾由貴州匯福投資開發有限公司（匯福投資）負責，該公司同為獨山縣金融業發展服務中心（獨山縣債務化解中心）全資控股公司。

2020年11月，匯福投資曾發布過淨心谷酒店提質改造工程建設專案設計、施工一體化招標總承包招標公告，不過就在同年12月，該招標便因「招標人發生變化」而終止。

此後，鑫影文旅投資即以淨心谷酒店專案業主的身分公開亮相。譬如，鑫影文旅投資曾於2022年7月發布過關於淨心谷酒店項目招引社會資本方合作招標公告，試圖向社會資本募集2億元完成項目，但終因「遞交投標文件的供應商家數不足三家」，於同年8月作廢標處理。

2020年2月，中央紀委國家監委指出獨山縣淨心谷景區（含淨心谷酒店）為「三邊」（即「邊勘測、邊設計、邊施工」）工程及政績工程、形象工程，2021年列為低效閒置旅遊項目。

另據貴州省文旅廳2021年7月發布的淨心谷酒店提質改造工程建設專案披露，淨心谷酒店於2016年10月20日啟動建設，原項目投資主體為淨心谷旅遊投資開發有限公司（民營企業），後因企業資金斷裂，存在欠付民工工資和工程款隱患。為推進項目建設，轉由匯福投資（縣屬國有企業）建設。專案計畫總投資3億元，已完成投資約2.64億元（含土地成本0.49億元），資金由匯福公司融資解決。

專案資訊顯示，淨心谷酒店規畫客房共345間，房間淨面積共1萬7433平方米，配套廣場鋪1萬1113平方米，綠化9256平方米，停車場占地面積3870平方米，車位260個。地上總樓層為26層，建築總高度為99.9米。

值得一提的是，不久前，黔南州領導調研走訪了淨心谷酒店專案點，並提到了「閒置低效旅遊項目盤活」。