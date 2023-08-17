民眾黨總統參選人柯文哲近期遭各方炮火猛烈攻擊，16日晚間突然有一封神祕信函，寄送到各大媒體信箱，裡頭音檔和柯文哲聲音相似，還攻擊民進黨總統參選人賴清德，民眾黨緊急澄清是有心人士試圖以假亂真，帶風向混淆視聽。民進黨團17日表示，鼓勵柯辦儘速提告、釐清事情真偽，不要讓這種假訊息擾亂台灣選舉。

該份神祕信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

對於神祕黑函，民進黨立委洪申翰回應，昨天晚上傳出神祕音檔，有神似柯文哲的聲音批評賴清德訪美行程，柯文哲競選辦公室聲明說這不是真的，我們也這麼希望，如果不是真的，也請柯辦儘速提告、尋求法律途徑釐清事情真偽，假設如果不是真的，也代表會受假訊息傷害的不是只有執政黨、也包含在野黨。

洪申翰表示，面對中國各種方式的擴張企圖心，台灣任何環節都可能是被滲透、利用對象，中國各種介選、假訊息行為並非危言聳聽，希望在野黨在打擊假訊息部分跟執政黨站在一起，只有團結面對北京充滿企圖性的掠奪心，才能保護民主安全。

洪申翰指出，柯文哲音檔這個例子就可以看到，會受假訊息傷害的不分藍綠，內部可以政黨競爭，但面對外部侵擾時，希望可以一致對外、戒慎恐懼、團結在一起。

民進黨團幹事長劉世芳表示，若柯文哲競選總部認為這是嚴肅訊息，鼓勵柯陣營報警處理，未來選情白熱化，甚至聲音、影像都可能被AI技術合成，對於台灣民主社會是非常大挑戰，在目前法治基礎下，不管是打詐國家隊還是警政團隊都盡量協助，不要讓這種訊息亂台灣選舉。