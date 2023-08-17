陳羿行說，退休是人生很大的變化，建議退休前就制定好退休計畫，如每天適度的運動、維持正向的人際互動，更重要的是學習和追求正面的興趣和嗜好。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名66歲的蘇姓退休老師，疑似因照顧孫子得不到認同，出現失眠、憂鬱傾向，為紓壓迷上賭博電玩，短短1個月輸掉百萬，醫師表示，很多長輩退休會出現適應不良，稱為「退休壓力症候群」，最終蘇老師找尋醫師求助，在家人的鼓勵搭配藥物治療，重新找回生活重心。

才退休1年多的蘇姓數學老師自律甚嚴，對學生也很嚴格，過去被學生稱為「大魔王」，不過退休後只喜歡窩在家裡，每天挑剔老婆，時常發生口角，照顧小學三年級的孫子也因異常嚴厲，逼得孫子哭回家，兒子只好放棄讓蘇老師照顧。

蘇老師的家人說，蘇總是將「不聽我的話」、「翅膀都硬了」、「嫌我老了」掛嘴邊，慢慢變得悶悶不樂，開始失眠，後來發現他竟然接觸賭博電玩，提醒他別亂搞他回說，「你們都可以亂搞，難道我不能放縱一下嗎！」，直到被老婆發現1個月輸了100多萬元被管控行動，又變回憂鬱狀況。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，蘇先生退休後失去原本的工作重心，沒有去填補，加上照顧孫子的重心又被潑了冷水，才會尋求刺激做出超乎想像的賭博行為；「退休壓力症候群」，會出現適應障礙伴隨焦慮、不安或長期性情緒低落，甚至會產生失眠、焦慮及憂鬱等。

陳羿行說，退休是人生很大的變化，建議退休前就制定好退休計畫，如每天適度的運動、維持正向的人際互動，更重要的是學習和追求正面的興趣和好，如出現「退休壓力症候群」除尋求醫師協助外，也應找回生活新重心。