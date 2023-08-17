陳謙文（右）認為有林佑星在，拍戲氣氛都變輕鬆。（三立提供）

林佑星在三立8點台劇《天道》中耍Man，戲中的他曾待過特種部隊，為了妹妹的遺願，百般照顧姪子陳謙文，而日前劇情陳謙文遭受到黑幫威脅，他挺身而出，對上黑道，糾纏不斷。

沒戲拍時林佑星就有愛染髮的習慣，但巧的是只要他染髮後，就會接到拍戲的通告，他笑說在拍《天下父母心》的時候，頭髮漂了2次變金黃色，再漂了兩次變白色，最後成芋頭色，誰知漂後第3天就被叫去拍戲，只好立刻染回，「那時候頭髮摸一下就碎掉。」

這次加入《天道》，本想說不會這麼快就進劇組，於是先漂了2次染淡紫色，沒想到第4天就近劇組拍戲，搞怪不成，只能乖乖把頭髮染回來，這次飾演年紀比較大一點的長輩，所以頭髮還要先染黑再刷白，搞怪不成他笑說：「以後只要沒有工作的時候，就去染很奇怪的頭髮，應該就有工作上門。」

林佑星這次劇中設定曾是特種部隊，因此展露靈活身手，他以前雖拍過不少古裝戲，但坦承已經50歲了，體力上會比較容易累。他透露一般人當兵時學會怎麼拿槍，但他是醫護士，專門幫人家打針，反倒是看動作電影跟著模仿，學特種部隊拿槍，所以拍攝狙擊槍的戲，動作才可以這麼順暢，笑說：「想不到二十幾歲練的，到五十歲才用到。」

陳謙文是第一次跟林佑星合作，笑說每天都非常開心，因為林佑星有好多笑話，壓力大時可以緩解氣氛，「佑星哥最厲害就是不管面對什麼情緒的戲，他可以一秒轉換，所以第一次合作我就覺得他是太強的前輩。」林佑星也讚美陳謙文與華千涵，是很棒的小孩，「因為我要合作的每一個人，我都會稍微事先打聽一下。」林佑星說和年輕人對戲會更認真一點，展現一下老一輩的功力。