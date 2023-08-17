台灣大學化工系實驗室17日中午11時51分許發生火警，消防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，12時25分將火勢撲滅，確認無人受困。
消防人員趕抵發現現場為3層樓於2樓起火，疑似化學物質碰到熱油造成起火噴濺，導致多名學生受到嗆傷及燒燙傷，但皆輕傷、意識清楚，經救護人員在外初步檢傷治療後，目前已將2名燒燙傷、7名嗆傷共9名學生送醫治療，其中包括兩名外籍學生。
台灣大學化工系實驗室17日中午11時51分許發生火警，消防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，12時25分將火勢撲滅，確認無人受困。
消防人員趕抵發現現場為3層樓於2樓起火，疑似化學物質碰到熱油造成起火噴濺，導致多名學生受到嗆傷及燒燙傷，但皆輕傷、意識清楚，經救護人員在外初步檢傷治療後，目前已將2名燒燙傷、7名嗆傷共9名學生送醫治療，其中包括兩名外籍學生。
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