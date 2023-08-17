新北市八里的大世紀光電科技有限公司，68歲高姓負責人因滯納勞工退休金、勞工保險費及全民健康保險費等共200萬餘元，遭移送法務部行政執行署士林分署執行，高姓負責人多次未到場提出清償計畫，15日遭拘提時，又被發現在留置期間，以電話指使他人，將公司款項140萬轉入總經理帳戶，其中10萬入己帳戶，士林分署以此向士林地院聲請管收，深夜11時40分裁准，並解送法務部矯正署台北看守所附設管收所。

士林分署調查，大世紀公司於遭移送執行後持續經營迄今，不但存款帳戶資金頻繁流動，高姓負責人更於士林分署拘獲當天私下以電話方式指示他人將當日進入公司款項140萬元轉給第三人及自己，認定高姓負責人有「顯有履行義務之可能，故不履行」之管收事由，因而向士林地院聲請管收，歷經超過4小時之法庭審理，士林地院裁定准予管收。

高男被拘獲時向行政執行官表示，近幾年來因疫情關係，有營業但沒有生意，公司都虧本，2023年2月就已經沒有營運了，他每月向親友借款1萬元渡日云云。但士林分署調查發現，高姓負責人經營的大世紀公司，2020年及2021年銷項總額達1771萬餘元，近年入帳金額更超過2億餘元等事證，足證大世紀公司資金充足。

大世紀公司經營項目為LED字幕機、電視牆、跑馬燈及廣告招牌等，曾承做頂好、中油、秀泰生活等知名企業招牌廣告，大世紀公司自2019年起陸續積欠使用牌照稅、勞工退休金、勞工保險費、全民健康保險費、汽機車燃料費、停車費及罰鍰等共438件案件，遭新北市政府稅捐稽徵處淡水分處、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署臺北業務組、交通部高速公路局北區養護工程分局、新北市政府交通事件裁決處及交通部公路總局臺北區監理所等機關，陸續移送士林分署執行。

士林分署呼籲公司負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，或拒絕到場說明，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。