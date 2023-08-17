護理師工作辛勞，加上新冠疫情打擊，造成嚴重出走潮。（苑裡李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

護理師工作辛勞，加上新冠疫情打擊，造成嚴重出走潮。（苑裡李綜合醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

受到近3年新冠疫情影響，國內出現嚴重護理師荒，苗栗縣內幾所大型區域醫院都面臨相同困擾，影響民眾就醫權益，苗栗縣政府衛生局指出造成縣內護理師嚴重不足有相當多重原因，包括新冠疫情對護理師就業心理、生理的雙重打擊，薪資福利誘因不足等等。

衛生局強調，縣內醫事學校護理科招生情況相當活絡，但畢業生就業情況未能達到百分之百，建議再提高待遇福利等誘因，可望逐步抒解這個困境。

日前，苗栗縣1名6旬男子清晨運動不慎遭車撞傷，經送醫診查發現有骨折現象，在急診室等候多時，卻遭遇院方因護理人員不足，無法啟用足夠病床供男子住院接受治療，加上醫療規定，院方如無法在限定時間內提供傷患住院受治時，將會受到記點處分，院方無奈下只得商請傷患暫先回家休養。

縣府衛生局醫政科長張章裕指出，護理師荒是全國性的問題，目前縣內每個醫院都在想方設法地招募護理師，但仍未能補足各醫院的護理師缺額。根據衛生局資料，目前縣內醫院平均未啟用病床數在2成5至3成之間，這項數據也反映了護理師缺額現況，由於目前醫事法規規定每名護理師可照顧病床約10至12床左右，依照健保給付，普通病床每床給付5萬元，加護病房病床給付為20萬元，病床沒有足夠的護理師就不能啟用，導致醫院無法提供患者病床住院，醫院也無法獲得這些病床給付金額。

張章裕目前擔任多所醫事大專院校兼任講師，他以苗栗縣唯一的仁德醫專為例，護理科共有9班，每班每年都是招滿50名學生，一年畢業學生就有450人，依照過去護理科畢業生就業狀況，應可滿足縣內幾所區域醫院護理師缺額，並且，衛福部為了加強補充護理師人力不足問題，不僅將護理師考試從每年2次增加到3次，而且也技術性地增加錄取率，期望能盡快補足護理師荒的問題。

但實際上的情況卻不如理想，苗栗縣內區域醫院仍有嚴重缺額問題，張章裕分析，這顯示護理科畢業生就算考上護理師資格，也未必會投入行業中，這就是薪資福利誘因不足。張章裕舉例說，一般看護工受雇在醫院看護一名病患，一天日薪高達2800元，30天下來就要8萬4千元，但醫院護理師月薪卻遠不及於此，每人卻要照顧至少10個病患，工作量及收入不成正比，加上新冠疫情的影響下，影響了護理科畢業生入行意願。