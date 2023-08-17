雖然外資、投信周三轉賣超，但外資操作仍偏多，近十天共買超1.1萬張，榮剛股價上，7月以來跌跌不休，上周更跌破50元大關，周三股價創下5個月以來低點，而法說會後周四股價開低翻紅，達46.80元最高，盤中上漲1%以上。

由於航太、油氣等特殊鋼材的需求強勁，推動認證鋼材的產能維持滿載，法人預期，榮剛今年第三季營收，年增高個位數、季減低個位數。進入今年第四季， 預期颱風等天氣影響因素已消除，單季營收可望進一步成長，預估年增一成、季增低個位數。

榮剛太、油氣及能源鋼材的出貨比重，今年第二季已提升至52%，長期認證鋼材的營收比重仍有上升的機會。雖然工具鋼在今年上半年的出貨較弱，但未來工具鋼表現再差的機會不大。短期成長的瓶頸是航太鋼材的產能已經達到滿載，榮剛亦有規畫新增VAR機台，但目前相關的機台仍未到位，因此航太等認證鋼材的出貨要提升預估要等到2024年，目前產能已經滿載，評估短期的營收已見到高峰。

榮剛柳營新廠的建置可望在今年第四季開始試產，有24萬噸的粗鋼年產能，初期產量較小，預期要到明年下半年量能才能放大。但因試車期間不會提列折舊，所以對毛利率的貢獻較佳。另一新產能為新營廠的擴產，產能由目前的12萬噸增加到15萬噸，設立CC連鑄線產線，預計在明年下半年可完成投產。未來隨粗鋼的產出增加，對各個產品項的原料支援會更強，預計2024年的營收即可提升，但預估要待至2025年新產能貢獻的狀況才會較明顯。