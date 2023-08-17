身為美國最大加密貨幣交易所的Coinbase於2021年9月向NFA提出註冊為期貨委託商的申請。NFA是受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監督的自律機構。
Coinbase指出，不久後將透過受到CFTC與NFA監管的Coinbase Financial Markets平台向美國顧客提供加密貨幣期貨服務。
Coinbase在本月稍早公布連續6季虧損，因監管風險和交易量持續下滑，對公司營運造成壓力。
Coinbase Global 16日表示獲得美國全國期貨協會（National Futures Association，NFA）的核准，未來幾周將可向符合條件的美國客戶供應加密貨幣期貨。
身為美國最大加密貨幣交易所的Coinbase於2021年9月向NFA提出註冊為期貨委託商的申請。NFA是受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監督的自律機構。
Coinbase指出，不久後將透過受到CFTC與NFA監管的Coinbase Financial Markets平台向美國顧客提供加密貨幣期貨服務。
Coinbase在本月稍早公布連續6季虧損，因監管風險和交易量持續下滑，對公司營運造成壓力。
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