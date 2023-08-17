身為美國最大加密貨幣交易所的Coinbase於2021年9月向NFA提出註冊為期貨委託商的申請。NFA是受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監督的自律機構。

Coinbase指出，不久後將透過受到CFTC與NFA監管的Coinbase Financial Markets平台向美國顧客提供加密貨幣期貨服務。

Coinbase在本月稍早公布連續6季虧損，因監管風險和交易量持續下滑，對公司營運造成壓力。