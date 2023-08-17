擁有高本益比特性的千金高價股，今天不畏美股昨大跌衝擊，早盤只有小幅反應、股價呈現小跌態勢後，隨即翻紅走揚，大立光今天除息26.5元，開盤後沒多久就完全填息，為千金高價股帶來好采頭。
信驊第二季財報表現不俗，每股稅後盈餘（EPS）6.37元，優於第一季的4.93元，營運有觸底反彈之勢昨天獲得外資買超30張，今天早盤股價一早登上2,330元，與漲停價2,335元僅有5元之差。
台股加權指數今（17）日開盤跳水，但櫃買指數則相對抗跌，尤其11點過後，加權指數一度強彈百點、漲幅0.6％，但櫃買指數大漲1.1％，高價千金股扮多頭種子。在上櫃市場交易的台股股王信驊（5274）一早急拉至2,330元、與漲停價僅有5元之差，創意（3443）更維持大漲8％以上漲幅。
擁有高本益比特性的千金高價股，今天不畏美股昨大跌衝擊，早盤只有小幅反應、股價呈現小跌態勢後，隨即翻紅走揚，大立光今天除息26.5元，開盤後沒多久就完全填息，為千金高價股帶來好采頭。
信驊第二季財報表現不俗，每股稅後盈餘（EPS）6.37元，優於第一季的4.93元，營運有觸底反彈之勢昨天獲得外資買超30張，今天早盤股價一早登上2,330元，與漲停價2,335元僅有5元之差。
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