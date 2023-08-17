澎湃新聞17日報導，香港特區政府統計處15日公布數據顯示，2023年中，香港人口臨時數字為749萬8100人，較2022年中增加15萬2000人，上升2.1％，扭轉過去三年跌勢。特區政府表示，期間內人口上升主要得益於疫後秩序復常人員回流，以及各項引才計畫，致使一年間有17.4萬名香港居民淨移入。

香港人口於2019年曾經達到752萬高峰，之後持續下跌，跌勢在去年底終止。

詳細來看，香港2022年中至2023年中人口上升，主要由於其間有17萬4000名香港居民淨移入，包括3萬1000人持單程證來港，以及14萬3000名其他香港居民淨移入。同期有3萬2600人出生，5萬4600人死亡，自然減少2萬2000人。

香港特區政府表示，香港疫情防控措施2022年下半年開始穩步放寬，香港與大陸及世界各地逐步恢復正常往來，不少在疫情期間留在外地香港居民返回香港，也有大陸及海外人士透過各項計畫移入香港，致使2023年上半年錄得大量居民淨移入。

香港總人口中，常住居民占724萬9300人，流動居民則占24萬8700人。

香港《文匯報》等媒體分析，預料至2046年，居港人口將升至819萬人，多項招攬人才和輸入勞工計畫，將為未來20多年的人口增長重要動力。

港媒引述人力資源顧問的說法，近一年有回流港人搵工，加上各項吸引優才、輸入外勞等計畫，有助紓緩勞動人口不足的壓力。有學者認為，人口數字回升是意料之內，但要保持升勢，仍要有持續引進人才計畫，並推出更多鼓勵生育措施，幫助提高出生率。有議員認為，有港人回流反映，香港始終是一個安穩及具有發展機遇的地方。

香港立法會人力事務委員會主席陸頌雄認為，有港人回流反映，香港始終是安穩及具有發展機遇的地方，部分人移居外國後，往往發現治安較差，甚至受到種族歧視，最後“還是覺得香港是我家，是最好的地方”。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指出，移民情況已經放緩，但香港出生率將會維持低水準，情況跟其他已發展國家或經濟體一樣，必須推出更多家庭友善政策，鼓勵生育。葉兆輝又提到，人口老化情況繼續惡化，如果內地和海外人才能定居在香港，將有助紓緩勞動力不足的問題，政府同時也要留住人才，短期內需改善社會氣氛，為年輕人提供更多發展機會，也要改善居住和教育環境等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，疫情過後，有很多滯留內地或海外的港人返港，他亦見過有移民海外覺得不適合的港人回流。他認為，隨著疫情過去，香港恢復往來出入自由，相信香港人口的流出和流入會逐漸回到疫情前的平衡點。