陳姓單親爸爸開車載2個兒子出門，返家時，6歲的小兒子手指在車內被不明物品割傷，當場血流不止、嚎啕大哭。陳男嚇得趕緊把車停在自家騎樓，帶兒子回家止血包紮，結果遭人檢舉，警方到場後立刻開單、罰900元，陳男不服提行政訴訟。高雄地院認為，陳男符合「緊急避難」行為，判罰單撤銷，可上訴。

2021年12月30日晚間，陳男開車著6歲和8歲的兒子外出購物，返家時，6歲小兒子的手指被不明物品割傷，當場血流不止，孩子也嚇得嚎啕大哭。

當時陳男幾乎快到家，情急之下、直接把車開上騎樓臨停，抱著兒子便衝回家止血、包紮，結果遭人檢舉，警方到場後，開出900元違停罰單。

陳男不服提行政訴訟，強調自己當時是為了搶救兒子的傷口，才在騎樓臨時停車。

警方反駁，認為當時陳男並不在場，無法保持立即行駛的狀態，就不算臨停，屬於「違規停車」，且陳男也沒有檢附相關證明，證實自己當時是為了搶救兒子才亂停車。

法官檢視陳男提供的兒子拇指受傷的照片，以及小孩受傷時、陳男與其他家人LINE的訊息對話紀錄，認定陳男違停確實與兒子受傷有關，符合行政罰法第13條「緊急避難」規定，可阻卻違規停車違法，員警認事用法即屬有誤，判決撤銷這張罰單，可上訴。