國民黨立委王鴻薇日前指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，引來綠營及屏東縣政府反擊是歧視；民進黨立院黨團解釋，王鴻薇所調的資料真正棒球場的經費是7億5千萬，其他是屏東高鐵運動休閒園區的經費，呼籲資料看清楚而不是斷章取義。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，王鴻薇提到屏東縣前瞻建設棒球場25億多，真正在棒球場上的經費是7億5千萬，其他是屏東高鐵運動休閒園區，而中央教育部體育署補助的經費是7億，其他18億是地方政府自籌款。

劉世芳說，屏東縣議會的主要政黨是國民黨通過，分為5期預算數來做執行，每次回應國民黨立委預算或決算計畫時，呼籲資料看清楚而不是斷章取義，不希望拿南北差距議題操作，變成惡性循環。

另外，民進黨立委鄭運鵬也在臉書舉出世界棒球經典賽台灣代表隊成員的背景為例指出，屏東縣資源不多，但的確是棒球貢獻密度很高的重鎮，喊話「屏東喜歡棒球的朋友多多利用這座棒球場，不要讓藍眼看人低的台北政客看衰小了」。

鄭運鵬表示，王鴻薇質疑屏東不值得25.8億元的棒球場，認為營運100年都沒辦法回本，這是一個典型以台北看天下，非常莫名其妙的政治攻擊。他提到，屏東縣雖然資源不多，但的確是棒球貢獻密度很高的重鎮。

鄭運鵬也重申，前瞻基礎建設預算，很大部分是用來協助過去幾十年來地方該做而沒錢做的經費，例如桃園的鐵路地下化、捷運路網、高速公路路網就受益良多，如果中央只重視台北市、只能投資六都，那非六都只能進入惡性循環，再多地方創生都壓不過都市化集中的方向。

鄭運鵬直言，公共建設本來就不是以回本作為前提，不然也不用拐彎抹角創造BOT和各種民間參與的模式來賺錢，台北市都沒辦法回本了，戴著有色眼鏡看屏東棒球場和高雄前鎮漁港，很不道德。他最後喊話，「我祝福屏東喜歡棒球的朋友多多利用這座棒球場，不要讓藍眼看人低的台北政客看衰小了！」