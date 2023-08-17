唐從聖（左起）、峮峮、周曉涵、李星璐、葉欣眉、李若玹、阿布、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、孫協志。（中視提供）

周曉涵、李星鏴、唐從聖、李若玹、葉欣眉、阿布等 藝人日前上中視《飢餓遊戲》，其中一關，兩隊進行剪刀石頭布大獵殺，王仁甫鎖定周曉涵，在草地上上演「員外抓ㄚ鬟」，王仁甫還大聲喊著「周曉涵妳是我的了」，讓周曉涵驚恐地尖叫逃跑，畫面相當搞笑。

李星璐（左起）、周曉涵、阿布、唐從聖、王仁甫、峮峮、孫協志、李若玹、許孟哲、葉欣眉、蔡黃汝隨《飢餓遊戲》到桃園出外景。（中視提供）

女星李若玹去年8月曾因在節目中抽到魔王關卡，賣力玩遊戲導致橫紋肌溶解症，在醫院治療數日，這次她再登《飢餓》，孫協志力讚「奮戰不懈」。

這集藝人到桃園出外景，錄影中途，孫協志、王仁甫和許孟哲卻突然消失，原來製單安排3人擔任關主，而蔡黃汝和峮峮則擔任隊長，峮峮得知遊戲機制，不禁調皮地說：「我們2個篡位成功。」

輪到關主王仁甫出題，要藝人在路上隨機找民眾，當藝人說出「56」時，路人必須直接反應說出「不能亡」，才算過關。許孟哲對這題很有把握，不料親自出馬卻接連碰壁，先是找上一位年輕男生，當聽到「56」，對方卻回答「7」，許孟哲只好換找另一位女生，對方認出他是5566成員，沒想到許孟哲說出「56」時，對方直覺說出「30」，兩度失敗讓他超挫折。

葉欣眉（左起）、阿布、許孟哲臉貼電波器，答錯的人會被電。（中視提供）

另一關，藝人則在臉頰貼上電波器，答錯問題就會被電，懲罰時阿布形容「我覺得牙根的神經都有感覺」，痛苦模樣讓一旁蔡黃汝「看了好不捨」，而身為關主不用玩的孫協志則看得捧腹大笑。該集將於周日（20日）晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點在中天娛樂台也有播。