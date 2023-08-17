桃園市環保局於新屋環境教育園區規畫「綠色方舟」世客博衛星展區，將海客文化結合氣候變遷環境議題，提升民眾環境保護意識。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋環境教育園區內「綠色方舟」世客博衛星展區，館內有多處拍照點別錯過。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋環境教育園區內「綠色方舟」世客博衛星展區，有專人導覽、DIY手作體驗及環教繪本說演等一系列活動。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會展期長達66天，桃園市環保局於新屋環境教育園區規畫衛星展區「綠色方舟」，以「客个島」為展覽主題，將在地海客文化結合氣候變遷環境議題，盼提升民眾對環境保護意識，展期還有導覽、手作、繪本演說活動，假日也有免費接駁車，邀民眾參與。

環保局在新屋綠色方舟衛星展區畫分3大展區，包括「海客廊道」、「海客光景」及「與客共遊」，分別透過藝術家編織作品呈現近海防風林意象、打造光景動畫投影互動設施、結合AR實境與廢棄家電改造的列車，讓民眾在搭乘列車同時，如同徜徉海底世界。且綠色方舟館也為特別「換新裝」，民眾可於新外牆拍照留念，館內也有多處拍照點別錯過。

環保局表示，展覽內容從新屋在地的客家海洋文化切入，探討如何在保護海洋生態同時，有效應對氣候變遷挑戰，實現聯合國17項2030永續發展目標SDGs中「保育海洋生態」與「應對氣候變遷」使命，盼傳遞觀展民眾對地球環境保護及全球環境議題的重視。

環保局提到，展覽期間除有專人導覽、DIY手作體驗及環教繪本說演等一系列活動外，只要來館內參觀及參與FB官方粉絲團相關活動，就有機會抽中iPhone14、知名飯店聯合住宿券及雙人餐飲禮券等好禮。

綠色方舟館位於新屋氣象站旁，開館時間為每周二至周日，上午9時至下午5時，周一固定休館。此外，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少碳排放，該展區也特別安排周六、周日免費接駁車，從新屋永安海螺文化體驗園區往返綠色方舟展館。更多活動詳情可至桃園市環境教育全球資訊網，或「碳索生活Green life X 綠色方舟Green Ark」FB粉絲團查詢。