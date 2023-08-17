隔夜美股再度下挫，但受到中國股市和美股期貨回穩激勵，周四香港恆生指數盤中拉升至平盤附近，暫報18317.34點，稍早前一度跌破萬八大關，最低觸及17900點，創下去年11月29日以來新低。國企股(H股)目前小漲0.33%，為6293.72點。