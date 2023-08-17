聯準會發布的7月會議紀要表明可能需要進一步升息，美國10年期指標公債殖利率應聲站上15年新高，隔夜美股主要指數全面下挫，科技股表現尤其疲弱。
目前恆生科技股指數暫漲0.9%。京東健康跌4.55%，跌幅最大；其次為阿里健康跌4.2%。小鵬汽車漲5.4%，表現最佳。
內需股表現強勁，李寧目前上漲近5%，在藍籌股中表現最佳，扭轉了盤初一度觸及52周新低的跌勢。
隔夜美股再度下挫，但受到中國股市和美股期貨回穩激勵，周四香港恆生指數盤中拉升至平盤附近，暫報18317.34點，稍早前一度跌破萬八大關，最低觸及17900點，創下去年11月29日以來新低。國企股(H股)目前小漲0.33%，為6293.72點。
聯準會發布的7月會議紀要表明可能需要進一步升息，美國10年期指標公債殖利率應聲站上15年新高，隔夜美股主要指數全面下挫，科技股表現尤其疲弱。
目前恆生科技股指數暫漲0.9%。京東健康跌4.55%，跌幅最大；其次為阿里健康跌4.2%。小鵬汽車漲5.4%，表現最佳。
內需股表現強勁，李寧目前上漲近5%，在藍籌股中表現最佳，扭轉了盤初一度觸及52周新低的跌勢。
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