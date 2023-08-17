聯準會發布的7月會議紀要表明可能需要進一步升息，美國10年期指標公債殖利率應聲站上15年新高，隔夜美股主要指數全面下挫，科技股表現尤其疲弱。

目前恆生科技股指數暫漲0.9%。京東健康跌4.55%，跌幅最大；其次為阿里健康跌4.2%。小鵬汽車漲5.4%，表現最佳。

內需股表現強勁，李寧目前上漲近5%，在藍籌股中表現最佳，扭轉了盤初一度觸及52周新低的跌勢。

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