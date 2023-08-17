Toro上直播節目聊拍戲趣事。（MyVideo提供）

Energy成員郭葦昀（Toro）在MyVideo共同出品的溫馨影集《百味小廚神：中元大餐》特別演出「嘻哈土地公」，身為唱跳團體的資深偶像，他自爆拍戲期間，遇到有世代差異的年輕演員，竟被對方問說：「你會跳舞嗎？」讓他感到又無奈又好笑。

Toro回憶拍攝一場和21歲女星林奕嵐在嘉年華會上跳舞的橋段，林奕嵐走過來小聲問他：「要跳舞耶，你會跳舞嗎？」、「要不要試一下？你會不會受傷？」Toro笑說，他只能一臉誠懇的站在那邊，但旁邊有點資歷和年紀的工作人員，都紛紛露出難以置信的表情看著林奕嵐，「我心想，維基百科自己看一下吧！」有趣又尷尬的世代差異趣事，讓他直呼印象深刻。

身為《百味小廚神》的原聲帶統籌，Toro透露原本他沒有打算客串演出，劇中土地公的角色也曾問過其他演員，但都因檔期喬不攏而未能定案，直到該劇開拍前一天，監製湯昇榮再次邀約，他才答應演出，這邀約過程至少也有6次。《百味小廚神：中元大餐》將在8月20日起每周日晚上8點於MyVideo首播。