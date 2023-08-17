基本工資確定連8漲！勞長許銘春昨（16）日鬆口，明年基本工資有望繼續調升，推估漲幅3%~3.2%間，月薪可望突破27K，上看2萬7245元，時薪也有182元，但將取消施行2年的「基本工資補貼計劃」，全職與兼職人員每人每月各補貼920元及560元，申請額度用罄就會落日。

勞動部昨舉行中元普渡儀式，許銘春表示，基本工資審議委員會依規如期於第3季舉行，預計9月初開會，考量國內通膨嚴重，勞資已有共識將調升基本工資，但調幅仍待討論。

去年調升4.56％後，今年基本工資為月薪2萬6400元、時薪176元，由於調幅向與經濟成長率、消費者物價指數（CPI）連動，以主計總處5月公布的全年CPI成長率2.26％，及18日將公布最新全年經濟成長率難保2％推估，明年調幅介於3％~3.2％，月薪將來到2萬7192元~2萬7245元，時薪則為182元。

不過，因應疫情連2年祭出的「基本工資補貼計劃」，許許銘春表示，基本工資補貼計劃是疫情限定，且在疫情前也未曾因為景氣狀況補貼，「應該會回歸正常」，暗示申請額度用罄就會落日。

受疫情影響事業基本工資補貼為針對事業於今年1到6月間受基本工資調整影響的全職及部分工時員工，分別提供每人每月920元及560元的補貼款，並以2022年10月底的員工人數為上限提供補貼。

至於減班休息（無薪假）人數暴增，則擬透過充電再出發及僱用安定措施等協助。至於新的移工來源國進度，許銘春說，「目前基本上都還很順利」，大方向是不變，只待細節討論，會努力在今年年底簽定備忘錄。