吳慷仁力挺女友，一口氣買下百張電影票。（樓頂揪樓下提供）

邵雨薇為了任務，強行脱曾敬驊襪子。（樓頂揪樓下提供）

李明珊聽曾敬驊心跳聲，重現電影浪漫橋段。（樓頂揪樓下提供）

曾敬驊、邵雨薇為主演的電影《我的麻吉4個鬼》，16日晚現身直播天后李明珊（丟丟妹）的網路直播平台《樓頂揪樓下》宣傳賣票。李明珊特別扮演百白片中飾演的算命師「發發大師」，特別換上算命白衫、披掛佛珠、舉著鐵口直斷的招牌，扮成「珊珊大師」「發功」，吸引近2萬人在線同步觀看，邵雨薇男友吳慷仁也驚喜現身喊單「電影票＋50（雙人套組）」，愛的光芒閃到被網友虧「整場最顯眼」。

吳慷仁隔空現身參與直播，當場喊單「電影票＋50」（一組2張），等於是一口氣買了100張電影票力挺女友。不少粉絲興奮詢問是否吳慷仁本尊？他大方強調帳號「我本人本人～」，引來網友按讚留言「帥死了」、「帥慘」、「好帥好酷真的是好情人」。而原本限量500組的雙人電影交換券附贈親簽的明片，短短5分鐘售罄，現場又持續開放喊單到1000組，等於未演直接售出2000張電影票，讓2位演員對李明珊的叫賣功力佩服不已。

曾敬驊、邵雨薇為了請「珊珊大師」發功賣票也拋下偶包非常拚命，在配合支援前線的遊戲中，為了爭出輸贏，邵雨薇先是抽到必須在現場找出5組襪子的殘酷指令，她不計形象硬去脫掉曾敬驊的襪子，場面非常激烈，笑翻眾人。後又為了湊出6張千元鈔票的指令，不惜掏遍在場工作人員的皮夾，最後很聰明的從李明珊的包包裡，掏出最多鈔票完成任務。

曾敬驊、邵雨薇也向李明珊體驗招牌叫賣slogan，2人端出畢生所學沒幾句的破台語，根本是用生命在叫賣，先是賣電影雙人套票，後又挑戰賣蝦蝦，2人不斷重複喊：「樓頂揪樓下，阿母揪阿巴」，一度讓場面爆笑失控，讓粉絲看到他們反差萌、零偶包的一面。

而電影中有段曾敬驊緊貼邵雨薇胸口聽心跳聲的浪漫經典畫面，讓李明珊嚮往已久，大喊：「我好久沒有聽見男人的心跳聲了！」曾敬驊當場大方挺出胸膛，結果李明珊一貼近，卻發現曾敬驊的心跳聲快到不行，她開玩笑稱：「你心跳太快，該去看心臟科了。」

直播當天適逢農曆7月1日鬼門開第一天，李明珊分享學生時期去中興新村夜遊，目睹一對母子半夜在盪鞦韆，沒多久自己就沒意識，當她醒來後，友人才跟她說，她當時口吐白沫，陷入中邪的空靈狀態。

邵雨薇則分享疫情期間嘗試過視訊催眠，因為腦海中的意象跟心中所想太接近，自己在家裡莫名痛哭一波。曾敬驊則算過前世，沒想到竟算出他前世是一位媽媽桑，剖析自己今生話那麼少的原因，大概是因為前世都把話講完了。他小時候也曾有被鬼壓床的經驗，當時整個人身體動彈不得，還有個女生在門縫望著她，後來心裡狂罵三字經，最後累到睡著。