響應0820「還路於民」大遊行，國民黨今天表示，青年團及青年部將參與遊行，約有50多名青年朋友共襄盛舉；總統參選人侯友宜承諾，會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的5大訴求，終結「行人地獄」惡名。

由多個交通倡議者粉專與民間團體發起組成的行人零死亡推動聯盟，20日將在台北凱達格蘭大道舉辦還路於民大遊行，國民黨今天召開記者會響應此活動，侯友宜也錄製影片，表達聲援「還路於民」遊行活動的立場。

侯友宜在影片中表示，每位國民的生命都是他最在乎的，他承諾會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的5大訴求，終結「行人地獄」的惡名，20日請大家支持還路於民大遊行。國民黨青年團總團長康晉瑜說，青年團及青年部會一起參與遊行，大約有50多名青年朋友共襄盛舉。

為呼應民眾期待解決「行人地獄」的問題，侯友宜競選辦公室發言人、台北市議員柳采葳在會中表示，國民黨會把人本交通當成國家重大政策，滾動式規劃並檢討全國危險路口與路段改造補助計畫，重新檢討中央「交通標誌標線號誌設置規則」相關法規，授權地方落實執行，並滾動式檢討執行成效。

柳采葳指出，國民黨也將重新檢討中央「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積，改善人行環境，透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀，以及運用人車路相關偵測及感應設施，提升路口及危險路段行車安全。

受邀出席記者會的都市計劃技師周孝宇指出，觀念要先改變，行為才會跟著改變，街道設計應該優先考量最為脆弱的行人、輪椅族、推嬰兒車者等，其次是自行車騎士和搭乘公共運輸者，再來是卸貨貨車或攤販等提供城市服務者，最後才考量私人運具汽機車，惟有先確認此階層性，台灣才能走向人本交通。（