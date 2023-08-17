苑裡鎮長劉育育等人前往慰問受災家戶。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

卡努颱風帶來西南氣流，本月5日帶來豪大雨，苗栗苑裡鎮災情嚴重，有多處民宅淹水，經通報苑裡公所和苗縣府現勘認定，共有36戶住屋淹水，苑裡鎮長劉育育、縣府社會處17日前往災戶慰問，表達關懷之意。

依「苗栗縣災害救助金核發標準」現行規定，住家淹水達100公分發放1萬元救助金、50公分以上未達100公分則每戶5000元，土石流逾30公分每戶2萬元救助。

因不少家戶淹水未達認定標準，縣議員陳品安等多位民代盼放寬救助標準，縣長鍾東錦日前在議會中表示，研議修法淹水補助分成三級，對於淹水50公分以下、20公分以上未達標準的災戶，列為第三級，視個案情況並以民間捐助支應，經鎮公所查核屬實辦理發放。

這次災情經過苑裡公所盤查，其中住屋淹水高度超過50公分的有11戶，高度未達50公分的有25戶，縣府也認定共36戶有淹水災情。

苑裡鎮長劉育育、苗縣府社會處科長邱苹榛17日前往淹水嚴重的地區慰問，苑裡鎮公所針對淹水高度超過50公分的受災戶發放1萬元慰問金；高度未達50公分的受災戶發放5000元慰問金。

苗栗縣政府也協同致意慰問，縣府針對淹水高度超過50公分的受災戶發放5000慰問金，至於高度未達50公分的受災戶，也發放3000元慰問金。

劉育育表示，救災期間，感謝苗栗縣消防局、苗栗縣警察局、台電與民間救災單位第一時間同心投入救災，以及熱心民眾通報各地災情，當時也緊急開啟上舘災民收容所，並聯繫緊急搶修廠商進駐，還有感謝苗栗縣政府也全力支持災後復原相關工作，包含縣管河川房裡溪清淤工程，希望將災害減到最低。。

她說，災後重建的腳步並不停歇，清除淤泥與環境清消作業依各機關職責持續進行，公所也將著手盤點災害熱點，及確認每項不同機關單位所進行的災害復原工程，做好防災準備，以因應極端氣候下的新型態複合型災害風險。

另外，這次淹水的受災地區包括舊社里、山腳里、南勢里、玉田里、上館里、泰田里、社苓里及山柑里，受災面積廣闊，除了住屋淹水部分，鎮長劉育育表示，農損救助的部分，公所已調查統計約100公頃的農田受到影響，將請縣府專案救助。