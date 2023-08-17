路邊停車記得檢查有沒有上鎖！台南一名無業43歲陳姓慣竊，因缺錢花用，趁深夜徒步在大馬路上隨機拉汽車車門把手，測試車輛有無上鎖，光是8月在安平區就四度得手，搜刮車內財物近7萬元現金，警方鎖定陳嫌涉有重嫌，日前於中西區某網咖將他逮捕到案，陳嫌經解送台南地檢署訊問後，由台南地方法院裁定羈押。

台南市警第四分局指出，陳嫌居無定所、平日多流連網咖，每每缺錢花用就四處尋覓目標行竊，因其觀察發現不少車主可能一時大意，忘了鎖車，成為下手的好目標，陳嫌利用深夜步行在不同路段，趁四下無人逐一拉開車門把手，過程中也會四處張望、保持警覺，如遇車門上鎖，就故作若無其事走往下一輛車，只要發現汽車未上鎖，就竄入車內搜刮財物。

華平派出所受理民眾報案後啟動調查，掌握陳嫌在8月1、7、12、13日分別犯下4起汽車內財物竊盜案，經調閱監視器循線追查，確認他就是竊嫌，15日依竊盜罪嫌將其拘提到案，同時查扣現金3萬4100元。

據了解，陳嫌為了避免行跡引起注意，行竊4案分別都在不同路段，總共得手近7萬元現金及香菸3包，其中單次最高得手是從車內搔刮6萬多元現金。鑒於遭竊民眾得知車內財物被偷，當下都直覺反應「我記得明明有鎖車啊！」為此，警方也呼籲，民眾一旦離開車輛後，一定要記得再次檢查汽車車門、機車置物箱是否確實上鎖，以免遭有心人士覬覦。