一名女子表示，好友母胎單身20年，也未有不正當性行為，在外上廁所也會墊衛生紙在馬上坐墊上，若沒有多餘的衛生紙，會把手放在馬桶上代替衛生紙，避免臀部和馬桶接觸，近日確診菜花，讓她質疑「都這麼注重了，怎還會得菜花？」一名網友引用醫師的說法說，「用墊衛生紙更髒容易感染。」

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，好友是很愛乾淨的女生，在外如廁習慣用衛生紙墊馬桶，若沒有多餘的衛生紙，會以手代替，坐在手上上廁所；20年來從未交過男友，也沒有不正當性關係，如此注重個人衛生，竟然確診菜花。

原PO陪同好友一起去婦產科看診，看對方哭得唏哩嘩啦感到不捨，好奇問「都已經這樣了怎麼還會得菜花，有什麼能安慰朋友的方法嗎？」

貼文引發討論，多數人紛紛留言，「坐在自己的手上上廁所，上完再用那雙接觸到馬桶的手拿衛生紙擦自己，一切完成才出廁所洗手嗎？」、「用手墊著感覺很髒欸 完全不敢這樣做」、「坐在手上上廁所，然後再去拿衛生紙擦私密處，但是手部碰到陰部的機率很大，這到底是什麼奇怪的習慣」、「妳要怎麼確定她真的很愛乾淨？」另也有女網友說，「我剛好昨天看到一個醫生的解說影片，他說墊衛生紙更髒容易感染其他東西。」