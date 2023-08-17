澎湃新聞17日報導，廣東省人民政府辦公廳16日掛網公開《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》。明確穩定機關事業單位職位規模。做好2023年全省考試錄用公務員、選調應屆優秀大學畢業生工作，穩定公務員招錄規模。安徽省也明確了今年機關事業單位職位招聘規模。近來，安徽、湖北、湖南、山西各省也都明確了今年機關事業單位職位招聘規模。

廣東2023年全省提供不少於6.8萬個事業單位工作機會面向大專院校畢業生招聘，組織開展全省事業單位集中公開招聘大專院校畢業生工作，鼓勵各地各單位結合實際開展自主公開招聘，統籌安排考試時間，爭取讓錄用聘用的大專院校畢業生早到任、早就業。

近來，安徽省也明確了今年機關事業單位職位招聘規模。安徽省人民政府辦公廳《關於進一步優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》提出，挖掘機關事業單位就業職位。穩定機關事業單位職位規模，加大基層教育、衛生等公共事業單位吸納大專院校畢業生就業力度，統籌自然減員，加大補員力度，合理確定招錄、招聘時間，2023年全省機關事業單位招錄、招聘3.6萬人左右。

湖北省人民政府辦公廳《關於優化調整穩就業政策惠企利民促發展若干措施的通知》也提出，穩定機關事業單位職位規模。挖掘黨政機關、事業單位編制存量，統籌自然減員，加大補員力度。

相較於大陸國務院辦公廳通知中的「穩定招錄、招聘大專院校畢業生規模，合理確定招錄、招聘時間」，湖北還提出，2023年鄉鎮機關實現「應招盡招」、全省事業單位公開招聘職位規模保持穩定，全面提前招錄（聘）時間，做到早公告、早考試、早入職。

另外，湖南要求，穩定政策性職位規模。穩定機關單位招錄大專院校畢業生規模，加大定向招錄應屆大專院校畢業生力度。全省各級各類事業單位出現的空缺職位，除有專業技術職稱、職業資格和工作經歷等資格條件要求外，應主要用於招聘畢業3年內的大專院校畢業生。已經機構編制部門核准招聘計畫的事業單位應儘快組織實施，8月底前基本完成招聘工作。省衛生健康委直屬事業單位在2023年度公開招聘工作中，應拿出不低於50％的職位專門招聘大專院校畢業生。加快實施2023年基層服務專案，安排特崗教師計畫900人，「三支一扶」計畫600人，大學生徵兵計畫8000人以上，大學生志願服務西部計畫1000人以上。

山西則提出，鼓勵機關事業單位前瞻謀畫招錄計畫，提早做好相關準備工作，用好機關事業單位編制存量，統籌自然減員，補充更多符合條件的大專院校畢業生。事業單位年內招聘規模不少於2.9萬人。加強事業單位招聘實施進程與大專院校畢業生求職時間有效銜接，力爭畢業季前基本完成招錄（聘）工作，8月底前全部完成招錄（聘）工作。