亞翔第二季合併營收合併營收100.16億元，季增21.62％、年增31.62％，創歷史次高。營業利益6.16億元，季增達86.62％、年增達54.23％，歸屬母公司稅後淨利4.66億元，季增達46.17％、年增達近1.67倍，每股盈餘2.07元，均創歷史新高。

累計亞翔上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，創同期新高，營業利益9.46億元，年增29.72％、改寫同期次高。歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，亦創同期新高，每股盈餘3.49元則為近18年同期高。

亞翔受惠在手工程專案訂單暢旺，第二季毛利率、營益率「雙升」至9.76％、6.15％，分創近4年半、近7年高點。累計上半年毛利率、營益率升至9.38％、5.19％，分創近13年、近7年同期高，本業獲利轉強配合業外轉盈挹注，帶動營運成長動能暢旺。

亞翔7月自結合併營收40億元，月減1.16％、年增30.41％，創同期新高、歷史第三高，累計前7月合併營收222.1億元，年增22.11％，續創同期新高。據亞翔財報揭露，集團截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額達2177.66億元，較去年底2076.04億元續增。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。