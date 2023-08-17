全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天說，國際通膨及升息壓力趨緩，但工料高漲問題未解決前，房價不會跌，尤其在政府「史上最猛打炒房」下，壟罩在「山雨欲來風滿樓」的低氣壓下，六都上半年推案量年減14％，全台房地合一稅收年減10.4％，已現隱憂，不僅重挫開發商，政府推動社會住宅及都市更新恐怕變成跛腳政策。

賴正鎰指出，全球通膨陰影未消，俄烏戰爭短期沒有結束徵兆，石油及原物料價格還在上漲曲線，美股受升息利率消息，表現起伏，但就業及CPI指數有好轉，美國銀行預測升息循環最終回將落在11月。

過去台灣約有1萬家建商，921大地震後剩下100家左右，近10年發展又回到上萬家，但有85％都是中小型建商，這些新加入建商沒有經歷過不景氣的階段，遇到政府連續打炒房，利率上升，緊縮金融政策，工料雙漲等情況下，約有八成建商選擇暫退市場，甚至連都市更新及危老重建案整合到一半就喊卡，他擔心若都市更新計畫無法推動下去，對國人居住安全將會有很大影響。

他透露，這波房價上漲除了建築成本上漲100％之情況，這也是他從事房地產40年來前所未見，除了建材與工資漲幅驚人之外，土地飆漲也是主要原因之一。他建議政府應該要有土地政策，像是重劃區容積少，土地持有比重較高的人惜售或拉抬價格，自然土地價格上漲，他建議政府應在都市計畫適度放寬容積，就可降低成本。

賴正鎰也分析近年住宅產品變化，過去10年，房子從20至45坪，放大尺度到75坪，甚至120坪，但這兩年多來因為少子化及建築成本上漲，新推建案的坪數又回到以前的20~45坪為主力，總價在1500萬元上下，而市場上僅剩品牌開發建商較易存活，因為他們在融資貸款，施工品質，售後服務等方面，才夠有實力。

他說，政府打炒房不手軟，但已經轉而影響現有開發商經營，這20年來政府每次打房都會造成另一波的房價上漲，增加的成本就會加到買家身上，屢試不爽，政府才是炒房的元兇。他認為，其實政府要推動房市正義的作法應該要尊重市場，不要過度干預。政府應該在捷運可到達的區域，找到政府公家土地去變更地目，蓋足夠的社會住宅租售給照顧年輕人與社會弱勢族群。