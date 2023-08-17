藝人馬國畢11日凌晨遭台北市警方攔查發現酒駕，被依公共危險罪現行犯逮捕移送台北地檢署，檢察官複訊後諭令無保請回，馬國畢在媒體面前雙手合十不斷道歉，表示自己「犯了一個非常低級的錯誤」，台北地檢署17日做出緩起訴處分，緩起訴期限1年，條件是必須繳庫4萬元。馬國畢透過經紀人回應：「尚未收到判決書，但對這裁決虛心接受，仍對自己的行為深感抱歉！」

馬國畢10日晚間在新北市與友人餐敘時，喝了1杯威士忌，11日凌晨1點多開車返回台北市，在建國南路、忠孝東路口遭警方攔查，警員聞到酒味，要求進行酒測，酒測值達0.3mg／L，被依公共危險罪嫌送辦。馬國畢在接受檢察官複訊後獲得請回，在大批媒體包圍下，他在北檢門口說：「對不起我又再度做了一個非常錯誤的示範，而且犯了一個非常低級的錯誤，存心僥倖想說......真的對不起，真的對不起，浪費這麼多社會資源，這幾個小時所受到的懲罰，我絕對不會再犯，也奉勸大家不要跟我依樣去犯同樣的錯誤。」最後90度深深鞠躬13秒後，由親友陪同搭車離去。

他事後也在臉書發文，表示：「真的非常非常非常的對不起！我做了這樣不可原諒的事情，不該喝了酒開車的，很懊悔自己的行為，身為公眾人物，沒有自律以身作則，我會徹底反省自己，保證不再犯！」而他原本參與演出的民視8點檔《市井豪門》，近期則剛好都沒有他的戲份。

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