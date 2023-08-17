台灣將在2025年成為超高齡社會，高齡人口快速增加，導致社會環境、財政、經濟、社福、產業需求均受到影響。行政院會17日通過「高齡科技產業行動計畫」。國科會指出，這是一個利用台灣科技優勢，落地應用於高齡社會普惠全民，且促進科技產業發展的行動計畫，是展現台灣科技發展「以人為本」的典範，並預計健康福祉產業在2025年突破3,000億元。

因應台灣即將在2025年邁入超高齡社會，推動高齡普惠科技的發展，提供高齡者與照顧者各方面的協助，加速帶動高齡科技產業發展已是政府刻不容緩的任務。「高齡科技產業行動計畫」由國科會、經濟部、衛福部、數位部等八大部會攜手合作，以公私協力、跨域整合的精神，聚焦「推動市場經濟」、「提升照顧效能」、「擴大數位賦能」及「優化高齡生活」等四項主軸，致力實現長者在地幸福老化的目標，以科技提升高齡照護效能、厚植數位學習能力、強化長者社會鏈結，創造銀髮族健康美好生活。

國科會說，該次推動的行動計畫是從高齡者及照顧者的需求出發，在四項主軸下，從產業發展、社會參與、智慧科技、友善生活等面向擬定關鍵推動策略，包括：鼓勵跨業合作、促使高齡科技產品／服務落地，推動市場經濟；推廣數位化學習，進而增加高齡者社會參與度，擴大數位賦能；照顧設備及系統數位化及智慧化，提升照顧效能；公私協力合作，整合資源及串接多元資料，以提供友善生活整合服務，優化高齡生活。透過整體環境建構和主軸策略執行，將為健康樂齡及高齡族群提供更好的生活支持，能使長者從被動照顧，轉而主動賦能，為長者帶來更好的生活品質。

國科會說，台灣在資通訊領域擁有深厚的實力和完整的產業價值鏈，可藉由政策引導，提供企業發展高齡科技產業的誘因，吸引企業共同投入，透過公私協力達到資源整合，放大產業效益，相信除能提供高齡者和照顧者多元且符合需求的服務外，也能夠成為產業發展的強大推進力。另一方面，更希望普及至社區及居家，提供樂齡甚至全齡民眾，以普惠科技的價值，帶動台灣科技產業經濟成長。

國科會該次規劃的「高齡科技產業行動計畫」，整合跨部會的能量，希望可以利用政府的力量帶動產業重視高齡者的需求，以科技打造健康、樂活及宜居日常，最終達成讓長者能夠在地幸福老化，同時也加速高齡產業成長，使台灣成為全球高齡科技產業的標竿國家。

針對該計畫願景及發展目標，國科會簡報指出，希望打造長者在地幸福老化，加速高齡科技產業成長。在帶動高齡經濟方面，預計健康福祉產業在2025年突破3,000億元。

行政院長陳建仁聽完報告後也表示，高齡科技產業行動計畫草案是一個利用台灣科技優勢，落地應用於高齡社會普惠全民，並促進科技產業發展的計畫，為高齡者帶來更好的生活品質同時，開創高齡科技產業的發展新機會，也能展現台灣科技發展，希望讓台灣成為全球高齡科技產業的引領者。