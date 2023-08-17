民眾黨總統參選人柯文哲近期遭各方炮火猛烈攻擊，昨晚部分媒體收到一封主題為「柯P揭露賴副總統訪美內幕」的電子郵件，並附上聲稱是民眾黨總統參選人柯文哲在內部會議的音檔，柯辦昨緊急澄清。民眾黨發言人李頂立今天受訪表示，確定會採取法律行動，目前比較確定刑事告發會走下去，到底相關案件牽涉到妨礙名譽，或選罷法中的意圖使人不當選，還要與律師研議。

李頂立指出，昨天晚上8點多有部分媒體收到錄音黨，柯文哲皆賴副總統訪美內幕，播放音檔內容，音檔長度月58秒左右，多數內容模糊不清楚，提到賴清德訪美規格超過蔡英文總統、800元走路工等，相信媒體朋友常跟在柯文哲身邊採訪，雖然乍聽有幾分神似，明顯不是柯文哲的聲音，昨天黑函除有錄音資訊還有文字內容，聲稱8月第一周民眾黨內部會議柯文哲部分錄音，內容是賴清德訪美的批評，並稱後續提供媒體相關資訊。

李頂立強調，確實有讓部分民眾遐想的空間，但這不是柯文哲的聲音，這些內容不是民眾黨內部會議的對談內容，是惡質的抹黑行為，接下來會採取相關反應措施，現在比較困擾的是，不確定到底是誰散布訊息及變造音檔者，希望這次選戰回歸乾淨公正透明，相信多數人民厭倦抹泥巴戰、潑髒水，因此希望知道誰散佈跟變造，據傳不同媒體收到來源不盡相同，看起來都是不明來源，會持續追查到底。

李頂立說，針對不明來源音檔不會特別預設立場，但很明顯是抹黑行為，意圖誤導大眾觀感，似是而非的音檔相信會影響部分民眾觀感，必須要以正視聽，法律行動是確定的，法律的部分要經過一定程序，目前比較確定刑事告發會走下去，到底相關案件牽涉到妨礙名譽，或選罷法中的意圖使人不當選，還要與律師研議，包含告發人是柯文哲主席本人還是以其他人代為告他，也要進一步研議。

另外，針對柯文哲民調被國民黨總統參選人侯友宜超車，李頂立表示，對於民調立場，一直以來沒太大改變，平常心看待，美麗島民調跟採樣方式是市話採樣，會參酌機構效應跟採樣方式，看起來近期民調結果不太一樣，會持續參考，平常心以待，繼續努力。

對於年輕支持者下降，李頂立坦言，年輕族群接受訊息多元快速，受到時事或近期效益發酵影響，反應會比較快速一些，年輕人影響，可能跟近期發生事情有關聯，民調雖有下滑但年輕人支持度還是有優勢，後續會持續留意。

至於是否綠營打柯策略成功？李表示，不同民調反映態勢不太一樣，前一陣子有看到幾份民調都在誤差範圍內，「柯、賴還是在量子糾纏」，多份民調持續參考，民調是短期民意方向，但要看還是整體長期民調趨勢走向。