香港信報報導，深證成指17日上午先跌後漲，最多跌109點，跌幅為1.04％，低見10,469點，最多上漲52點，漲幅為0.49％，高見10,631點，半日收報10,628點，上漲48點，漲幅為0.46％，成交額為2,702.45億元。

滬深300指數半日收報3,816點，跌1點，跌幅為0.05％。創業板指數半日收報2,147點，上漲14點，漲幅為0.66％。

各類股方面，飛機製造、汽車製造股漲逾2％。基本金屬、化工、鋼鐵、石油、房地產股持穩。金融股跌逾1％。水泥、煤炭、電力股偏軟。

上證指數半日跌11點 深證成指跌31點
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