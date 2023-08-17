上證指數17日上午最多跌26點，跌幅為0.85％，低見3,123點後有買盤承接，大盤回穩，最多上漲4點，漲幅為0.14％，高見3,154點，半日收報3,150點，漲不足1點，漲幅為0.01％，成交額為人民幣（下同）2,008.91億元。