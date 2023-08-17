香港信報報導，深證成指17日上午先跌後漲，最多跌109點，跌幅為1.04％，低見10,469點，最多上漲52點，漲幅為0.49％，高見10,631點，半日收報10,628點，上漲48點，漲幅為0.46％，成交額為2,702.45億元。
滬深300指數半日收報3,816點，跌1點，跌幅為0.05％。創業板指數半日收報2,147點，上漲14點，漲幅為0.66％。
各類股方面，飛機製造、汽車製造股漲逾2％。基本金屬、化工、鋼鐵、石油、房地產股持穩。金融股跌逾1％。水泥、煤炭、電力股偏軟。
上證指數17日上午最多跌26點，跌幅為0.85％，低見3,123點後有買盤承接，大盤回穩，最多上漲4點，漲幅為0.14％，高見3,154點，半日收報3,150點，漲不足1點，漲幅為0.01％，成交額為人民幣（下同）2,008.91億元。
香港信報報導，深證成指17日上午先跌後漲，最多跌109點，跌幅為1.04％，低見10,469點，最多上漲52點，漲幅為0.49％，高見10,631點，半日收報10,628點，上漲48點，漲幅為0.46％，成交額為2,702.45億元。
滬深300指數半日收報3,816點，跌1點，跌幅為0.05％。創業板指數半日收報2,147點，上漲14點，漲幅為0.66％。
各類股方面，飛機製造、汽車製造股漲逾2％。基本金屬、化工、鋼鐵、石油、房地產股持穩。金融股跌逾1％。水泥、煤炭、電力股偏軟。
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