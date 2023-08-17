屏東6旬黃男與鍾女因經濟、感情糾紛生訟，心生不滿的黃竟至縣長周春米服務處、警局及數間卡拉OK店等13處撒冥紙並張貼恐嚇字條。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東6旬黃男與鍾女因經濟、感情糾紛生訟，心生不滿的黃竟至縣長周春米服務處、警局及數間卡拉OK店等13處撒冥紙並張貼恐嚇字條，案經檢察官調查後，認黃涉犯恐嚇、跟蹤騷擾等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，16日向屏東地院聲請羈押獲准。

據了解，年約60的黃男平常會送東西追求女生，但女方若不同意在一起，他就會怒告對方侵占等罪，40多歲的鍾女疑為受害的其中一女。

檢警調查，黃男與鍾女因經濟及感情糾紛生訟，黃15日為發洩不滿情緒，竟接連到屏東市建國路、瑞光路、和平路、勝利路及青島街上數間卡拉OK店，以及在縣長服務處、屏東縣政府警察局、屏東分局等13處，撒冥紙並張貼手寫「農曆七月選擇子彈、炸彈」等讓鍾女感到心生畏懼的字條。

檢警將黃男逮捕歸案後，檢方認「冥紙」在民俗上代表死亡之意，黃撒冥紙的動作足使人與遭受不測致死亡的意象產生連結，加上黃有主觀施加惡害之意，因此認定黃涉犯恐嚇、跟蹤騷擾等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，因此有羈押必要，16日向屏東地院聲請羈押，法官裁定收押。