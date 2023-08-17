副總統賴清德美西時間16日晚間在舊金山出席僑宴時，國台語夾雜，跟僑胞「博感情」；他致詞強調，Youtube創辦人陳士駿說，台灣可成為下一個矽谷的條件有最棒的工程師、創新家與創投家。他認為，除了這些，還有最適合創新發展的一套民主制度、豐沛資金，及完整的科技產業鍊支撐，高鐵的串連，台灣整個島已經成為一日生活圈的科技廊帶，台灣的確有能力跟灣區矽谷相呼應，「我們一起努力，將台灣打造為亞洲矽谷」。

舊金山僑宴是賴清德這次出訪最後一個行程，看到支持者熱情呼應，他顯得相當輕鬆，一開頭就說，「菜出來，我講多久都沒有關係？」大家一陣鼓掌。果然賴清德一講，就超過20分鐘。

他說，上次來是2020年代表蔡英文總統出國，過境舊金山，那一年冬天特別寒冷，尤其是疫情期間，也是非常嚴重，但很意外，看到舊金山街頭不怕天氣寒冷及疫情危險，揮著國旗大聲喊出「台灣加油」、「中華民國加油」，就算再厚的口罩，也無法完全蓋住大家的笑容及溫暖的熱情，就算情勢更加嚴肅，台灣要乘風破浪走入世界的決心，一點也不受到影響。

他說，今晚是他代表蔡總統出訪過境舊金山，這次出訪巴拉圭參加總統就職，過程中要感謝美國秉持舒適、便利、尊嚴的原則，提供他過境的協助，「也要把最熱烈掌聲給羅森伯格」；大家一陣歡呼；賴清德忍不住笑著說，「再大聲一點、再大聲一點」。

他說，今天他要用「打造、創新、繁榮的台灣為題，矽谷的創新、繁榮、自由開放精神，啟發了許許多多國家，及更多人，四十年前台灣有一群工程師充滿了熱情跟理想，後來這群工程師離開地球的這一邊，回到地球那一邊的台灣，開始互相播下希望的種子，其中一顆就是半導體產業，經過幾十年來的灌溉，細心照顧已經茁壯長程一棵大樹。

他說，台灣IC設計佔全球24.3％排名全球第二，台灣的晶圓製造及封裝測試，佔全球市場五十％以上，佔全球第一，台灣半導體企業可以生產全世界九十％以上先進製程，兩個禮拜前，台積電將全球研發中心落腳在台灣，強調根留台灣，董事長劉德音更強調，未來台積電會更積極研發領導半導體的技術，會探索兩奈米、一點四奈米，甚至比一點四奈米更先進製程，我們也已經知道，兩奈米會在新竹、台中，最近也發表會在高雄，一點四奈米會在龍潭，由此可知，台灣未來會肩負起全球繁榮進步更大的責任。

他說，但是千萬不要誤解，很多外國朋友不是很清楚，台灣產業不是只有半導體，還有ITC產業、被動元件、精密機械產業、金屬製造工業、紡織產業等，每個產業不斷推陳出新，也成就一家又一家隱形冠軍，在全球供應鏈扮演非常的角色。

他說，換言之，未來世界上要推動民主、和平、繁榮，扮演非常關鍵角色，尤其iPhone有36％以上都是台灣製造、特斯拉也有75％零件由台廠供應，筆記型電腦全球有80％都是台灣的公司生產製造，AI也有90％伺服器在台灣製造。

賴清德說，「台灣厲不厲害？大家應該給台灣一個喝采，給台灣一個加油好不好」。他說，但現在情勢變化非常快，未來世界貿易的規則，會走向公平競爭、安全信賴，也會走向淨零碳排等及社會包容發展，台灣要緊抓機會，掌握變局，擴大自己的優勢，經濟發展才能立於不敗之地，未來他將推動台灣希望工程，將台灣打造為創新繁榮的台灣，帶動經濟進步發展。

賴清德說，科技界有一句話，距離矽谷最近的地方不是LA，也不是西雅圖，是台灣的科學園區，台灣科技產業的成長，是學習美國模式，但是現在同樣一句話有不同意義，他代表台灣的科技產業已經緊密跟全球供應鏈綁在一起，台灣扮演更重要的角色，另外Youtube創辦人陳士駿說，台灣有最棒的工程師、創新家與創投家，台灣可以成為下一個矽谷。

他說，我認為，台灣的利基除了陳士駿所提以外，還有最適合創新發展的一套民主制度，還有豐沛的資金，及完整的科技產業鍊支撐，高鐵的串連，台灣整個島已經成為一日生活圈的科技廊帶，台灣的確有能力跟灣區矽谷相呼應，我們一起努力，將台灣打造為亞洲矽谷。

他說，大家最近有無看到一部影集「雙城故事」，描述一個住在台北大稻埕、一個住在舊金山，兩人跨越1萬382公里，去追求他們的夢想及新人生，希望僑二代、僑三代多回到台灣，體驗不同生活方式、不同文化更熱情的太陽、更活潑有利的民主。

他說，他看這部影集，看到大稻埕跟舊金山這兩個城市關係如此緊密，台灣不管在順境或逆境，一直都跟民主社會緊密站在一起，台灣從來不孤單，最後我也想要用矽谷一個願景，讓世界更美好「Make the World a Better Place」，其實台灣也可以在民主和平繁榮上，讓世界更美好。