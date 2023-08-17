每個星座的性格都不同，剛交往時就像自帶「戀愛濾鏡」，總覺得伴侶什麼都好，但過了熱戀期，才會發現彼此的差異。《搜狐網》近日分享3組容易分手的星座情侶組合，有些因性格太像而鬧翻，有的則是價值觀差太多，感情最終走到盡頭。

1、牡羊座＆獅子座

牡羊與獅子屬於火象星座，雖然很有默契，但脾氣都較火爆，經常因一點小事就爆炸，遇到爭執時，就容易吵到不可開交，誰也不肯服輸，都想占上風，導致衝突不斷發生，兩人沒有好好溝通，又喜歡硬撐，無形中消磨到感情，漸漸地只剩下指責，忘記過往的甜蜜而分手。

2、處女座＆水瓶座

處女座是完美主義者，不容許出點差錯，事情若未按照計畫進行，他們就會不斷挑剔，對伴侶也是如此，反觀水瓶座個性隨興，做事前幾乎不會規劃，更不喜歡被掌控，與處女座相處初期或許還會退讓，但時間久了就會受不了，處女也難以忍受水瓶的隨意，雙方矛盾增加，感情就容易走到盡頭。

3、巨蟹座＆雙魚座

巨蟹與雙魚都很感性，起初可能因對方顏值或才華而在一起，但等熱戀期過後，慢慢會發現彼此價值觀完全不同，巨蟹雖然感情豐富，但看待事情比較實際，雙魚則是過於感情用事，想法較為天馬行空，兩人因觀點不同而產生分歧，經過爭執又沒有好好溝通，最終就會以分手收場。