姚淳耀（左起）、Jasper、魏蔓戲外相處融洽，就像真正的一家人。（滿滿額提供）

集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》將於9月15日上映，當中姚淳耀和魏蔓首演夫妻，兩人在紐約拍攝1個月，靠日常超市採買、海邊約會，迅速建立好感情，魏蔓戲外也被飾演兒子的9歲小演員激出滿滿母愛，直呼對方可愛又靦腆：「愛上他很容易！」

姚淳耀和魏蔓曾在偶像劇《再說一次我願意》對過戲，這次飾演從台灣到紐約的年輕夫妻，拍攝期間同住布魯克林的公寓，會一起去逛超市，熱愛披薩的姚淳耀也會揪魏蔓體驗紐約各式知名披薩店。開拍前兩人特地前往電影中婚前約會地康尼島海邊和遊樂園拍道具照，姚淳耀笑著回憶：「海邊風大也很冷，好像沒有想像中浪漫。」

魏蔓這次詮釋內心極度壓抑孤單的母親小慈，為照顧生病兒子辭去攝影師工作，老公姚淳耀忙碌幫不上忙，讓她心力交瘁還得面對嚴厲父親指責，有苦說不出。導演俞聖儀誇魏蔓認真，劇本都是密密麻麻的筆記，盛讚：「她的突破讓人驚豔！」魏蔓特別感謝姚淳耀的支持，她回憶：「雖然角色辛苦，但他沒有一秒讓我覺得自己需要孤單奮戰。」姚淳耀則表示當年和魏蔓合作偶像劇就印象深刻，認為她是情緒敏銳的好演員。

談到一家三口互動，還沒結婚生子的魏蔓，自招內心超有母愛，開拍前和9歲小男孩演員一起上課排戲，立刻被圈粉，她笑說：「我很喜歡照顧人，也很愛小孩，很能立刻發出母愛，加上兒子Jasper害羞聰明，撒嬌樣子好靦腆，很容易就找到母子連結。」今年初才剛和愛情長跑11年女友結婚的姚淳耀，被問到未來會是哪一類型父母？他自我分析說：「我覺得自己會是沈默型的爸爸，可能我爸爸也很沈默，但很能感受到他對我們的愛。」

姚淳耀在《我的天堂城市》演出的父親角色一直是人生勝利組，直到發現孩子生病且出現暴力傾向，整個人亂了陣腳，他事先在導演介紹下看了相關紀錄片，坦言：「非常震撼！面對兒童有精神狀況或暴力行為，父母真的相當無力。」