外交部發言人劉永健(資料照片)

美國夏威夷州茂宜島近期遭野火肆虐，造成嚴重災情，外交部今天表示，為協助賑災，並展現雙方友好情誼，我國政府決定捐贈50萬美元，以實際行動協助當地政府及災民進行救災及重建工作。

外交部發言人劉永健指出，夏威夷遭野火肆虐，目前逾百人死亡、數百人失蹤，逾千棟建築物全毀、萬人撤離，當地道路及網路等基礎設施亦嚴重損毀，災損估計高達數十億美元，是美國近年來最嚴重的野火災情之一。

他說，我國決定捐贈50萬美元，目前政府透過駐檀香山辦事處積極與夏州政府聯繫捐款事宜，原則上我方善款將捐給州政府建議的「夏威夷社區基金會」（Hawaii Community Foundation）下設立的「茂宜強韌基金」（Maui Strong Fund），直接投入賑災及重建所需。

外交部強調，我國與美國關係友好，台美人民情誼深厚，台灣與夏州締結姊妹關係已歷30年，此次茂宜島受到重創，災民流離失所，我國盼在第一時間伸出援手，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神，期盼協助茂宜島災民早日重建家園，恢復正常生活。