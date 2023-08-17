瑞磁表示，瑞磁BMB技術一次可檢測多達4,096種生物標的，目前累計已有12家授權客戶，例如全球寵物檢測大廠Idexx、大陸麗珠醫藥集團旗下的珠海麗珠試劑等，帶來包括授權金、BMB與光學分析儀的銷售，及客戶端產品上市銷售後分潤等營收貢獻。

此外，透過BMB技術開發的自有品牌診斷試劑（IVD），如GPP、RPP等試劑產品皆已上市銷售，整體銷售額穩定成長。近期在完成與經銷商Medline的市場推廣訓練後，GPP、RPP二大主力產品的銷售力道逐步增溫。

瑞磁指出，美國保險給付相當複雜，每家業者政策也不同，有些自付額高、有些完全不給付或是只給付FDA核准的基因檢測項目。美國的中大型實驗室缺乏能夠同時做多元分子檢測，且兼具高通量與自動化的解決方案。

瑞磁的核心數位生物條碼（BMB）技術平台與MDx3000光學分析儀，挾多元檢測、高通量、自動化，及高擴充性等優勢，能因應快速變化的市場需求，快速增加新的生物標記，並出具有助療程決策的分析報告，滿足中大型實驗室的需求，也有助落實精準醫療目標。

瑞磁強調，開發GPP、RPP是以核心實驗室與第三方實驗室做為目標客群，去發掘未被滿足的潛在需求，並綜合考量檢測結果與治療成效的相關性、市場規模、有CPT Code (醫療診治碼)保險給付、法規與市場競爭等，因此先鎖定腸胃道與呼吸道二大傳染病分子檢測市場，在美國一年的市場規模分別為8億美元、20億美元。

展望未來，瑞磁除依據市場需求的稀缺，也會參考美國聯邦醫療保險（Medicare）的給付規範，持續推出具特色的檢測產品，並加速拓展相關市場。