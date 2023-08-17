台灣吠陀占星權威李靜唯分析8月下旬星象變化，提醒8／18太陽進入獅子是廟旺，前後幾天要留意無情災難，像是暴雨淹水、火災或地震；太陽重創巨蟹，「不動產、汽車、糧食危機」已蔓延全球。隨著8／19火星進入處女，處女座代表醫療，新冠變種病毒再起，尤其大陸和美國確診人數逐漸增加，台灣也不能掉以輕心。

李靜唯指出，8／18太陽離開巨蟹入獅子，與火星水星合相，剩下金逆獨坐巨蟹，之前卡努颱風重創大陸華北地區，重整之路十分漫長；印度北部再度遭遇土石流淹沒釀65死，神聖的濕婆神廟坍塌奪11命；另外，夏威夷200年最大的森林「末日野火」傷亡慘重，重建至少要花上千億美元。

李靜唯提到，太陽重創巨蟹，「不動產、汽車、糧食危機」確實蔓延全球，尤其8月的洪災讓大陸糧荒更是捉襟見肘，農民損失慘重導致民怨四起，大陸版「雷曼兄弟」的金融危機在全球丟下一顆令人膽戰心驚的未爆彈。

李靜唯表示，很多以前從未發生過的災難都在這幾年發生，今年「金逆＋土逆」給人們的反思就是從現在起要勒緊褲帶過日子了，「這幾年多少人家破人亡，流離失所，對很多人來說，從前那些曾經美好享樂的日子也許再也回不來了。」

接下來8／18太陽進入獅子是廟旺，李靜唯提醒，前後幾天水火無情的災難甚至地震、火山爆發都不能掉以輕心，尤其大陸除了洪災土石流外，更要防範大地震，台灣則要注意暴雨、火災及地震，尤其花東及中南部更要做好防範措施。另外，這幾天極權國家領導人物的一言一行更是動見觀瞻，可能會有更多獨斷性的言行或決策造成民怨沸騰。

李靜唯說，8／19火星旋即進入處女，處女座代表醫療服務業，新冠變種病毒再起，尤其大陸和美國確診人數逐漸增加，台灣也不能掉以輕心。火星入處女也可能重創旅遊、餐飲及服務業，包括全球醫療貪腐醜聞，醫護人員不足及藥物短缺問題將更加嚴重；台灣也要注意食安問題，天乾物燥，食物容易腐敗，與腸道消化系統有關的病症也會更加猖獗。

最後，李靜唯指出，8／31「超級藍月」在水瓶座與逆行土星合相，對沖獅子座的太陽水星，這個星象有點耐人尋味，感覺像是東西方的王對王，「總之從現在開始一直到8月底，彷彿有些我們不知道的事已經在檯面下暗潮洶湧了。」

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