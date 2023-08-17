日本桌球天后福原愛江宏傑離婚後，風波鬧得沸沸揚揚，江宏傑7月27日更大動作飛到日本開記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，但福原愛發聲明反擊，並提出抗告；如今友人出面爆料，江宏傑婚內對福原愛言語冷暴力，更透露福原愛婚內曾萌生輕生念頭。

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，一名自稱是福原愛友人爆料，婚前江宏傑很溫柔，但自福原愛搬到台灣不到一星期，男方態度突然變了，開始對福原愛言語暴力，「由於江宏傑的道德騷擾，愛醬的壓力不斷增大，但她咬牙忍著…，每天晚上都一個人哭」，友人表示，兩人的婚姻關係持續惡化，多次建議離婚，但福原愛說會再次努力，還稱福原愛曾出現想不開的念頭，甚至不願履行判決，也是因為不信任江宏傑才不願意放手，更提到，因目前法院正在審理中，所以福原愛難公開江宏傑的真面目，才選擇沉默。

此外，據日媒《女性SEVEN》報導，認識江宏傑的友人向媒體透露，曾有報導稱雙方在機場發生糾紛，但與他目擊的事實不一樣，認為江宏傑去年（2022）7月後，若向法院申請會面調停，應有機會解決，但江宏傑卻沒申請，而雙方已透過律師協商中，不懂為何突然在日本開記者會。對此爆料，江宏傑未做出回應，福原愛也僅回應：「無可奉告」。

事實上，去日媒《週刊文春》曾報導有關江宏傑婚內的相關指控，當時江宏傑透過經紀公司回應：「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情，但不要攻擊家人；如今江宏傑再遭指控，多數日本網友對於福原愛友人的說法存疑，留言表示：「這看起來是福原愛自己說的」、「真的是福原愛友人嗎」，且若江宏傑真有虐待行為，日本法院不會判決他勝訴，還要求女方盡速歸還。

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