為推動我國精準健康戰略產業發展，國科會於2020年啟動「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用計畫」，3年來不少學校已累積相當的研發成果。其中，成功大學研製的「腹部電腦斷層身體組成定量系統軟體」，特別有助於癌症病友在進行化療療程後，能回復較多核心肌群量，該系統已在成大醫院使用，可為患者擬訂更個人化的醫療方案。

許多文獻已證實，身體組成與癌症預後高度相關，而癌症病友於化療階段肌肉量、肌肉密度、脂肪等會明顯減少，絕大多數由醫師主觀判斷。

成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊醫師表示，肌少好發於癌症病患，且高齡、疾病與治療均會加重肌少，發生率為11-74％。當肌少或肌肉脂肪變性發生，常發生化療劑量限制性毒性，需減低抗癌藥物的同時，更會影響治療成效。

為精準掌握癌友於化療後的肌少症情況，成大醫院影像醫學部在2年前匯聚醫學、理工、電資等專業領域，成功研發出「成功大學腹部電腦斷層身體組成定量系統軟體」，已通過衛福部食藥署查驗登記、取得醫療器材軟體(SaMD)上市許可。

成大指出，傳統的半自動商用軟體定量（Slice Omatic）每張影像處理平均耗費20分鐘，成大團隊利用AI模型作腹部肌肉與脂肪的定量切割，數秒內即可成功推論成果。不僅能快速有效地幫助醫師掌握病友肌群肌肉量及密度，也可讓病友了解自身的肌肉健康狀況，做為後續追蹤比較及加強營養提升之依據。

蔡依珊提到，目前全球尚未對核心肌群強、弱或多寡訂出一致的標準值，成大醫院影像醫學部利用成醫健康族群資料庫，梳理出近5000份健康族群腹部電腦斷層，以「成功大學腹部電腦斷層身體組成定量系統軟體」初步建立起台灣本地健康肌肉量標準值。

蔡依珊說，依此常模數值可與同種族、性別以及年齡的族群客觀比對，精準定義是否落入肌少族群，原本只是醫師用來追蹤病程的腹部電腦斷層，現在可以加值定量出病友的身體組成，開啟精準營養契機，提供更多積極作為。