巴基斯坦官員表示，數以百計穆斯林男性今天在東部一場暴亂事件中縱火焚燒教堂，並破壞基督徒的住家。先前曾傳出有基督徒被指控褻瀆可蘭經。

基督徒褻瀆可蘭經的傳聞散布後，暴徒們穿過工業城市費索拉巴德（Faisalabad）近郊一個以基督徒為主的地區。

地區政府官員努爾（Ahad Noor）向法新社表示：「民眾嚴重破壞這個地區，包括基督徒的住家和多座教堂。」

警方和救援官員表示，至少有4座教堂被縱火，居民表示，多達10幾座具教堂地位的建築遭破壞。

旁遮普省資訊部門首長米爾（Amir Mir）在一份聲明中表示，已出動數千名警力保護該地區，並拘留了數十人，該聲明也譴責了涉嫌褻瀆可蘭經的行為。

在穆斯林占多數的巴基斯坦，褻瀆是一個敏感議題，任何被認為侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物的人，都可能面臨死刑。

鄰近城市拉合爾（Lahore）的巴基斯坦神職人員馬歇爾（Azad Marshall）表示，基督徒族群對這類事件「深感痛苦和困擾」。

馬歇爾在過去稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示：「我們疾呼執法單位及那些伸張正義和保護全民安全的人立即介入，並向我們保證，我們的性命在自己的家園是寶貴的。」

社群媒體上的影像顯示，成群結隊的民眾手持棍棒和石塊衝過街道，教堂建築冒出濃煙。

在一段影片中，當教堂頂部的十字架遭破壞時，人群歡呼，並要求懲罰遭控褻瀆可蘭經的人。

基督徒約占巴基斯坦人口2%，是國內社會最底層之一，經常淪為不實且毫無根據的褻瀆指控目標；這些指控往往被用來解決個人恩怨。

巴基斯坦人權委員會（Human Rights Commission of Pakistan）今天表示：「近年來，此類襲擊的頻率和規模似乎有所增加，這些襲擊是系統性的、暴力的，而且往往無法遏制。」

「國家不僅未能保護宗教少數族群，而且還允許極右翼勢力在社會和政治中滲透和惡化。」

美國今天對襲擊事件表示震驚，並敦促巴基斯坦展開調查。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，雖然美國支持言論自由，但「暴力或威脅絕非可以接受的表達形式」。

巴基斯坦新任命的看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）在X上表示，他對所發生之事感到「傷心」。他表示，將對那些違法和針對少數族群的人採取嚴厲行動。