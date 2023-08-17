15％腎結石患者有望及早發現、免開刀之苦，國立中山大學與高雄醫學大學跨校跨域研究團隊開發出「免開刀人工智慧尿酸結石預測系統」，首創以AI系統、幾秒鐘便可偵測出腎結石，準確率達9成，每年將可為全民健保省下4億5000萬元醫療給付支出，未來更有望商轉上市。

中山大學電機工程學系教授高崇堯與高雄醫學大學泌尿部醫師陳浩瑋帶領跨校跨領域的研究團隊，該系統操作簡單方便，無須侵入檢測，免拍X光、無輻射健康疑慮，只需病患的簡單生理資訊，利用AI快速分析，僅需一秒就能生成報告，快速找出尿酸結石。依據比例估算，每年將可為全民健保省下4億5000萬醫療給付支出。

高崇堯表示，研究團隊以機器學習方法建立預測模型，使用常規尿液和血液檢驗即可取得的簡單臨床參數，預測腎結石中的尿酸結石，準確率接近9成。此系統在治療前即可區分尿酸結石與其他結石，便於對症精準治療。

陳浩瑋指出，罹患腎結石的人口佔全球10％，相當於有6.5億人受腎結石帶來的劇烈腰痛、血尿，甚至受敗血症和洗腎所苦，台灣健保給付、1年須花費30億元。腎結石的治療方法不外乎以震波或開刀處理，但其中有15％尿酸結石的病患可吃藥溶解，毋須採取昂貴又傷身的開刀治療。然而，目前臨床上只能憑醫師經驗，預測病人是否罹患尿酸結石，且開刀取出結石後才能確知成分，因此產生許多不必要的手術和時間金錢的浪費。

「免開刀人工智慧尿酸結石預測系統」針對腎結石等上泌尿道結石患者提供簡單快速精準的分類檢測，協助醫師診斷治療。此系統獲得國科會專題研究計畫與中山高醫合作計畫支持，並在多項創新創意創業競賽中獲獎，也在2023「台灣國際醫療暨健康照護展」中展出。

目前團隊已完成AI模組系統建置，研發成果撰文刊登於國際期刊，並申請台灣和美國專利。未來規劃繼續進行臨床試驗、醫材取證、推廣參展及法規評估後，可望商轉上市。