由愛紗、風田等人跑遍全台開店做生意的緯來實境節目《菜鳥老闆來上工》，在最新一集轉戰台南經營百元熱炒路邊攤。一開攤就湧入40道菜訂單，讓本就慌張的風田更加心急，好在經驗豐富的鬼鬼（吳映潔）即時現身幫忙，讓風田相當感謝，「之前看她在實境節目裡面覺得她好煩，現在發現她的存在好重要，是一個開心果，幫大家分散壓力，她很棒。」

在準備開店時，愛紗和風田一早就出門採買食材，風田說：「雖然只有營業3小時，但前面準備工作就要花上很長時間，真的很辛苦。」熱情的台南人一早就在外面排隊，一開店菜單隨即累積了40道菜要出，讓負責掌廚的風田壓力遽增，一下子烤焦、一下子鹽巴跟味素搞錯，面對大量的點單還一直做錯重出料理，無奈地表示：「3個小時對我來說好長，永遠做不完的菜，好像地獄。」面對客人的催餐，在外場服務的愛紗也陷入瓶頸，忍不住淚崩：「真的很不簡單，我以前在舞台上踩著高跟鞋都沒有抽筋，這邊壓力大到我腳趾頭一直抽筋。」

金鐘影帝姚淳耀，也特別南下試吃菜鳥老闆的手藝，卻不料剛要開店就發現木炭不夠用，只好請提早到現場的姚淳耀出動採買，讓姚淳耀當場傻眼：「我來試吃的，怎麼叫我買木炭！」金馬影后陳淑芳也前來捧場打氣，讓菜鳥老闆們重拾信心，並對風田的手藝讚不絕口。更多精彩內容本週日（8／20)晚間8點26台緯來綜合台。