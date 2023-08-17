英特爾原打算用54億美元（約新台幣1800億元）收購以色列高塔半導體，但該計畫最後宣告破局，巴隆金融周刊（Barron's）撰文指出，這顯示北京當局正動用所有權力，想贏得陸美半導體爭霸戰。

根據報導，雖然上述交易未點名大陸，但大陸始終未能批准這樁交易，顯然是主要路障。接近大陸監管當局的消息人士透露，美國企業想收購重要的晶圓廠，但要獲得大陸的批准極為困難，主因大陸晶片正遭遇美國和盟友的嚴格出口管制。

報導指出，這樁交易破局的另一大重要啟示，是大陸正動用反托辣斯審核流程，以推進其國家政策，英特爾以54億美元收購高塔半導體一案被封殺，微軟以更高金額收購動視暴雪卻放行，基本上沒有經濟論據可言。

科技研究業者Futurum創辦人Daniel Newman說，由於陸美關係緊張，像英特爾買高塔半導體這類交易，過關的可能性越來越低。

報導提到，大陸的封殺行動凸顯英特爾的重要性，因為英特爾是唯一規模和能力，都能成為台積電以外可行替代選項的美國晶片製造商，北京當局已清楚認知，英特爾是美國晶片法能否成功的關鍵。