女星瑞莎今砸300萬舉辦為期3天的「第一屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，參賽國家包含美國、馬來西亞、菲律賓、烏茲別克等9個國家，共221人參賽。今年6月瑞莎帶領自家訓練的小選手參加國內賽事，卻遭同業不公平對待，給出低分，她今天再度為小選手抱不平，「小朋友們都很努力，希望大人之間的關係不要影響到小朋友，小朋友需要公平公正的舞台。」因此這次特地邀請才評完世大運的外籍評審來台當裁判。

瑞莎的6歲大女兒Nika這回也有參賽，瑞莎透露其實女兒去年就有參加國內賽事，只是沒有拿獎，女兒對自己的要求很高，一周練習4天，每次1個半小時，「她和我6歲的時候很像，其實她能力跟其他人比起來還沒有那麼好，她來比賽就是很喜歡韻律體操，希望這次能夠拿到獎牌和禮物。」貼心的Nika也會對她說希望自己可以快點長大，幫媽媽當教練、訓練小朋友。

瑞莎全心投入栽培小選手，常常訓練到很晚才回家，老公很支持她，昨天也特地到現場掃地。老公常常在家1打2，2個女兒都很愛韻律體操，老公還會自己編一套動作教女兒。但老公偶爾也會抱怨她陪選手的時間都比家人多，「他會要我多休息，但我老公已經夠了解我，他知道多支持我、幫我，我才能輕鬆一點。」這次辦完全國大賽，瑞莎要帶全家到日本旅遊，但只去3天快閃，她笑說：「因為要回來繼續訓練，11月底會帶選手去馬來西亞比賽。」

這次比賽也是自掏腰包，實際花多少錢，瑞莎沒有細數，只知道該買什麼就得買，比賽的所有資源都是瑞莎和團隊想辦法找齊，半年前就開始安排這場賽事，開始找資源贊助，場地也是半年前訂好，她很感謝所有幫助他們的贊助廠商、選手家人，但也坦言壓力很大，今天只睡了2個半小時，「我很謝謝我的團隊，我的團隊很厲害，我對他們很不好意思，讓他們太累。」