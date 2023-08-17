位於英國倫敦的大英博物館周三（16日）表示，由於發現多件可追溯到公元前15世紀的文物失蹤、被盜或損壞，一名工作人員已被解僱，館方還下令獨立審查其保安，並採取「強而有力的計劃」以找回失蹤的藏品。

館方稱，被盜文物包括公元前15世紀至公元19世紀的黃金首飾、珠寶及寶石等，大多數都是存放在一個儲藏室的小物品，最近沒有公開展出。

大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）說，「這是一起非常不尋常的事件，我們非常重視和保護我們所照顧的所有文物。博物館對所發生的事情表示歉意，但我們現在已經結束了這一切，我們決心糾正錯誤。」

館方指出，將對被解僱的工作人員採取法律行動，倫敦警方也正在調查事件。費雪也強調，博物館的安全措施已經加強，並聘請了外部專家來幫助編制失踪、損壞或被盜物品的「最終報告」。

大英博物館主席歐斯本（George Osborne）表示，館方目前有3個首要任務，首先是追回被盜物品；其次是找出可以採取何種措施阻止文物失竊，第三是改善保安和收藏紀錄，以防相同情況再發生。