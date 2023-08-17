大勇橋事件之落石軌跡模擬分析，紅色部份為大勇橋。（陽明交大提供／王惠慧新竹傳真）

台灣地質條件破碎，坡地災害頻繁，快速掌握交通要道上的災害情資，提供搶救策略和整治工程設計參考，是當前迫切的課題。陽明交大土木系組成跨領域研究團隊，開發「道路邊坡災害資訊整合暨研判系統」，為災害損失提供解方，相關成果也刊登於頂尖期刊《Engineering Geology》。

近日全台各地連日豪大雨，易造成山區土石坍塌或道路路基沖刷、邊坡坍方等災情。再加上台灣地質條件破碎，導致坡地災害越來越頻繁。其中，落石災害因其塊體速度快，直接衝擊山區道路，導致人員傷亡和道路中斷，尤其受到關注。

陽明交大土木系翁孟嘉教授、袁宇秉副教授、趙韋安副教授，以及台大、北科大、聯合大學、中興工程顧問社組成跨領域研究團隊，在落石災害分析與防護方面取得的重要突破，研究成果不僅提供交通部公路總局第二區工程處設計參考，也已刊登於頂尖期刊《Engineering Geology》，並得到極高評價。

翁孟嘉說，在坡地災害發生後，如何快速掌握交通要道上的災害情資，以提供災害搶救策略和整治工程設計參考，是當前迫切需要研究的課題。

在國科會「災害防救科技創新服務計畫」的支持下，研究團隊開發「道路邊坡災害資訊整合暨研判系統」（GeoPORT System）系統，能快速整合災情資料，如崩塌位置、面積、規模、雨量和震度等，並模擬災害後續影響，提供給災害防救單位快速評估和主管單位後續整治參考。

袁宇秉表示，在去年2月中橫公路大勇橋遭遇巨石重擊災害發生後，研究團隊與公路主管單位到現場詳細調查，利用光學雷達和無人機等技術蒐集現場地質、落石資訊，提出創新的混合離散元素與有限元素法（hybrid DEM-FEM），能完整還原落石災害的成因、三維空間中的落石路徑以及對橋梁的衝擊能量。

模擬結果與現場觀察到的落石軌跡和橋梁的破壞模式非常吻合，趙韋安也說明，與傳統的落石衝擊力設計方法不同，此分析方法可以針對特定的落石潛勢場址，因應其落石型態，客製化設計適合的防護工法。

此重要研究成果已經提供給主管單位參考，以設計山區橋梁抵抗落石衝擊的和防護規劃，並可以分析橋址的合理性，具有很高的實用價值和學術價值，盼有助於提升台灣在山區災害防護領域的能力。