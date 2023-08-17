金管會證期局17日發布五項人事異動。由於金管會參事陳開元退休，檢查局副局長陳在淮調任參事，原證期局副局長張子敏調任檢查局副局長、原證期局主秘黃厚銘陞任證期局副局長、原證期局組長尚光琪調任證期局主秘，8月28日到職。