新任的檢查局副局長張子敏為政大銀行系、輔大金融研究所碩士畢業，一路從金管會檢查局科長、專委、副組長、組長到副局長等職，現從證期局副局長調回檢查局。
新任證期局副局長黃厚銘為輔大企管系、台大商研究所碩士畢業，歷任財政部證券暨期貨管理委員會科長、金管會證期局科長、專委、副組長、組長、主秘等職，現陞任證期局副局長。
新任證期局主秘尚光琪為政大財稅系、台大會計學研究所碩研究所碩士畢業，歷任政部證券暨期貨管理委員會科長、證期局科長、專委、副組長、組長。
金管會證期局17日發布五項人事異動。由於金管會參事陳開元退休，檢查局副局長陳在淮調任參事，原證期局副局長張子敏調任檢查局副局長、原證期局主秘黃厚銘陞任證期局副局長、原證期局組長尚光琪調任證期局主秘，8月28日到職。
新任的檢查局副局長張子敏為政大銀行系、輔大金融研究所碩士畢業，一路從金管會檢查局科長、專委、副組長、組長到副局長等職，現從證期局副局長調回檢查局。
新任證期局副局長黃厚銘為輔大企管系、台大商研究所碩士畢業，歷任財政部證券暨期貨管理委員會科長、金管會證期局科長、專委、副組長、組長、主秘等職，現陞任證期局副局長。
新任證期局主秘尚光琪為政大財稅系、台大會計學研究所碩研究所碩士畢業，歷任政部證券暨期貨管理委員會科長、證期局科長、專委、副組長、組長。
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