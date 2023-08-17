為提升民眾用水品質，改善自來水漏水率，立法委員張廖萬堅爭取汰換台中市西屯區世貿中心周邊社區的自來水管線，水公司預計9月起進場施作，將分3個階段施工，初步推算影響範圍包括福恩、福中、福和3個里，工期預計2年，市議員林祈烽期許能提升民生生活用水水質及水壓。

自來水公司17日上午舉辦管線汰換施工前說明會，水公司第四區管理處副處長張子中表示，工期將分為3階段進行，第1階段會於市府核發路證後、在施工前3天張貼施工宣導單，目前預計9月中旬進場，周邊也會安排義交維持交通順暢，預計工程會在114年中完工。

水公司廠長方俊傑指出，3個階段的工程進度共將施作16公里長的管線汰換，首先從西屯區工業區一路開始進行，第1階段汰換長度約4056公尺、影響戶數達3100戶，力拼明年農曆年前完工；第2階段預計11月初進場，範圍為世貿公園周邊的福中、福和里，汰換長度6400公尺、影響護樹1950戶。

第3階段施工範圍為福和里福安一街周邊，汰換管線長度5520公尺、影響護樹1430戶，預計114年3月開工，該年9月完工。

張廖萬堅表示，西屯、南屯地區近幾年發展快速，人口持續增加，自來水管線爆管情況頻傳，他7年多來陸續爭取延汰管工程經費超過12億元，2年前並要求中央延長水公司減漏汰管專案計畫，這次再度爭取1億77002多萬經費，將汰換當地管線為較耐用、防漏的延性石墨鑄鐵管，避免日後因管材老舊導致破管漏水頻繁之情形。